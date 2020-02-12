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12 февраля,
2020
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Новости

ТДСК провела экспертизу «шумной квартиры»

Виктория Мучник
Виктория Мучник
1 час назад

ЗАО «ТОМ-ДОМ-ТДСК» сообщило ТВ2, что, как и обещало, провело экспертизу в «шумной квартире» по улице Юрия Ковалева, 45 в ночное время. Застройщик провел замеры уровня шума и вибрации 31 января 2020 года. Согласно протоколу измерений, предоставленных в редакцию, превышений ни по шуму, ни по вибрации не зафиксировано. Показатель шума – 25 децибел (норма по СанПиНу в ночное время – 25) и вибрация 64 (норма по СанПиНу – 72).

Лида Чечулина с внучкой Аней
Лида Чечулина с внучкой Аней

Напомним, что ТВ2 попыталось разобраться в истории с квартирой Лиды Чечулиной после того, как член ассоциации для детей с аутизмом «Аура» Ольга Богданова написала в Фейсбуке о том, что новая квартира от ТДСК стала «камерой пыток» для семьи с особенной девочкой. Бабушка с внучкой переехали в Томск из маленького северного городка Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа. Переехали из-за школы «Эврика-Развитие», в которой есть классы для детей с расстройством аутического спектра. Купили квартиру в ипотеку рядом со школой, на кредит сделали ремонт в ней. И все было бы хорошо, если бы не постоянный шум в квартире, который не дает спать ни бабушке, ни  девочке. По всем экспертизам, которые заказывали владельцы квартиры на Ковалева, 45, уровень шума не превышал нормы. Новая ночная экспертиза тоже показывает, что все показатели в норме.


Сегодня, 12 февраля, Лида Чечулина сообщила ТВ2, что шум в квартире после принятых управляющей компанией «Дом - Сервис ТДСК» мер, действительно, стал меньше, но не исчез совсем. Вибрация по-прежнему не дает спать. «У меня большие проблемы со здоровьем сейчас. Я нахожусь в предынсультном состоянии. Поэтому мы приняли решение на месяц уехать к себе домой, отдохнуть. Квартиру эту, думаю, что будем все-таки продавать», — рассказала Лида Михайловна.

В свою очередь ТДСК сообщила, что, несмотря на отсутствие отклонений по установленным нормам, со стороны застройщика будут организованы и проведены работы по устройству дополнительной шумоизоляции плиты перекрытия под квартирой Лиды Чечулиной звукоизоляционными панелями. Работы будут проведены в ближайшее время.

ТДСК провела экспертизу «шумной квартиры»

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