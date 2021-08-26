Как пандемия и рост цен на материалы сказываются на строительстве новых детских садов

Сразу восемь детских садов строит ТДСК в Томске. Общий объем инвестиций составляет около 2 млрд рублей. В компании отмечают, что несмотря на пандемию, из-за которой часть бригад не может работать, стройка ведется в ускоренном темпе. Согласно контракту, работы должны быть завершены к 2022 году — в Томске появится почти 1400 новых дошкольных мест.

Рабочий объезд подрядчиков ТДСК по «детсадовским стройкам» прошел в среду, 25 августа. «Люди болеют, это серьезная проблема на сегодня, — отметил руководитель СМУ ТДСК Виктор Захарыч. — Строительно-монтажное управление возводит три детских сада: на ул. Ивана Черных, 73, на ул. Высоцкого и на ул. Демьяна Бедного, 4а. Тем не менее, стройка не останавливается, переукомплектован штат линейных работников, работа движется в ускоренном темпе». Трехэтажный детский сад на 220 мест на Иркутском тр., 175/3 уже приобрел завершенный внешний вид: окрашены стены, на уличных площадках установлены игровые и спортивные элементы. По словам директора СУ ТДСК Александра Поморцева, внутри идут отделочные работы, завершается благоустройство дворовой территории. В работе у СУ ТДСК два корпуса — на 145 и 220 мест — детского сада на ул. Ивановского, 18.

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