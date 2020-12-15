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15 декабря,
2020
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ТДСК построит два детских сада на 145 и 220 мест

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

Компания ТДСК построит детские сады на улице Высоцкого, 16, и Иркутском тракте, 175/3, следует из данных сайта Госзакупок. Общая стоимость контрактов составит почти 402 миллиона рублей.

ТДСК построит два детских сада на 145 и 220 мест

Детский сад на улице Высоцкого, 16 рассчитан на 145 детей, на Иркутском тракте, 175/3, — на 220 детей. Садики будут включать в себя групповые ячейки, специализированные помещения для занятий с детьми; медицинские блоки; пищеблоки; служебно-бытовые и административные помещения персонала; место для стирки.


В целом, в 2021 году планируется строительство восьми новых садов в Томске. В них будут и ясельные группы. Садики планируется расположить на улицах Высоцкого, 16, Иркутском тракте, 185/3, Ивановского, 18 (два корпуса), Виталия Болдырева, 13, Демьяна Бедного, 4а, Ивана Черных, 71, и улице Академика Сахарова, 46, микрорайона Наука.


Также на 2021 год запланировано строительство новой школы на улице Демьяна Бедного.

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