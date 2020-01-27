ТДСК хочет выполнить проекты капитального ремонта двух дорог к Южным воротам

ТДСК предлагает выполнить проекты капитального ремонта двух улиц, чтобы запустить автобусное движение из Томска в Южные ворота через Южную площадь.

Ранее жители района жаловались на проблему транспортной доступности. Изначально обсуждался проект расширения улицы Континентальной, были надежды и на реконструкцию Степановского переезда. Однако подготовленный проект не был утвержден, и в начале 2019 года мэрия Томска расторгла договор с подрядчиком.





Сейчас ТДСК предлагает вернуться к реконструкции Континентальной через проект капитального ремонта.





«В этом году необходимо решить вопрос с автобусным движением со стороны строящейся автомобильной развязки на 76-м километре. Мы готовы, насколько возможно, подставить плечо администрации города. Городские власти могут рассчитывать на нас и в этом вопросе. Объемы ввода жилья мы здесь наращиваем, поэтому автобусное движение является принципиально важным для нас и для жителей Южных ворот», – цитирует «НИА-Томск» генерального директора ТДСК Александра Шпетера.





Также ТДСК готова также поддержать проектирование дороги по улице Тихой. Дорога напрямую свяжет Южные ворота и поселок Зональная станция — две части одного поселения с общими объектами социальной инфраструктуры.





«Здесь наиболее подготовленное место, чтобы выходить на параметры ввода жилья, назначенные региону в национальных проектах. В этой связи нам предстоит еще много сделать. Мы поддержим администрацию Зональненского поселения и готовы участвовать в проектировании улицы Тихая, в том числе в зоне нашего внимания будет и интеграция этой улицы в малое транспортное кольцо города Томска», – сообщил Александр Шпетер.





Заявка на проектирование строительства дороги по улице Тихой уже подана. Ожидается, что в течение 2020 года проект будет готов, и это позволит приступить к строительству.





«Параллельно предлагаем рассмотреть проект капитального ремонта улицы Светлой. Эта улица выходит достаточно широким коридором мимо стадиона на Коларовский тракт. Имеются карманы для автобусных остановок. Таким образом, у нас будет автобусное сообщение из Южных ворот через улицы Тихую, Светлую с выходом на Коларовский тракт. Здесь не требуется землеотвода и переноса коммуникаций, как на улице Континентальной. Мы договорились, что это направление по проектированию мы отрабатываем вместе с ТДСК», – отметила глава поселения Евгения Коновалова.





Кроме того, через поселок Зональная станция и Южные ворота пройдет межрегиональная трасса Томск – Тайга. По словам главы, поселковые власти уже отработали с проектировщиком «красные линии» не только этой магистрали, но и других будущих дорог, закрепив основные объекты в генеральном плане.





«Этот год мы начинаем с большого события. Мы первые, обгоняя город Томск, выходим на публичные слушания по постановке границ территориальных зон на кадастровый учет. Работу эту планируем провести вместе с застройщиком. До конца мая у нас будет генеральный план поселения, полностью в координатной сети», – рассказала Евгения Коновалова.





Читайте также:





Кто задолжал Южным воротам?