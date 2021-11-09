ТДСК готова сдать в аренду муниципалитету системы освещения в Радонежском

ТДСК предлагает мэрии города взять в аренду системы освещения на ул. Береговой. Сейчас данные системы находятся в собственности у строителей, а у администрации нет денег, чтобы выкупить их.

Напомним, в ходе возведения жилого комплекса «Радонежский» Томская домостроительная компания спроектировала и построила внутриквартальные проезды по ул. Береговой и пер. Речному с тротуарами и освещением. Часть дороги и освещение на пер. Речном подарили городу в 2019 году, когда в Радонежском открывали новую школу.

В октябре 2021 года администрация Томска сообщила, что у муниципалитета в данный период нет средств на выкуп оставшихся участков и систем освещения.

«Департамент капитального строительства администрации Томска в апреле 2020 года обратился в администрацию Томской области с заявкой на финансирование выкупа систем освещения на ул. Береговой и пер. Речном в мкр. Радонежский в рамках государственной программы «Жилье и городская среда Томской области». Финансирование на выкуп систем освещения муниципалитетом не предусмотрено до настоящего времени, поэтому нет информации о сроках включения освещения этих улиц», — говорилось в сообщении мэрии.

Сейчас ТДСК предлагает администрации города Томска взять эти системы в аренду. В компании подчеркивают, что это снизит нагрузку на городской бюджет, если в мэрии решат включить все уличное освещение в Радонежском.