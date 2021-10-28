ТДСК: четыре строящихся детских сада готовы на 90%

Четыре из восьми строящихся детских садов находятся в финальной стадии готовности, сообщает пресс-служба ТДСК. На 99 % готовы объекты на Иркутском тракте, 175/3 и на ул. Высоцкого, 16. Идет отладка работы противопожарного оборудования и подготовка необходимой документации для ввода в эксплуатацию. Госстройнадзор ведет контроль качества выполненных работ. Также на уровне 90 % готовности находятся детские сады на 145 мест каждый на ул. Сахарова, 46 и на ул. Архитектора Василия Болдырева, 13: завершены работы по окраске фасадов, устройству кровель, прокладке электросетей и подключению к теплу, остаются последние штрихи в отделке помещений.

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Ранее сообщалось, что в Томске ведется строительство восьми детских садов в совокупности на 1375 мест в северо-восточной части города и общеобразовательной средней школы на 1100 мест на ул. Демьяна Бедного. Для финансирования строительства социальных объектов администрация Томской области привлекла из федерального бюджета около 1,9 млрд рублей. Условия освоения жесткие – менее года от нулевого цикла до сдачи в эксплуатацию. Отвечает за строительство объектов — ТДСК. Накануне в объезде по соцобъектам поучаствовала замгубернатора Томской области Людмила Огородова. В ТДСК отмечают, что строительство идет по плану. Сбои в графике происходят из-за нестабильной эпидемиологической обстановки — сохраняется нехватка рабочих рук из-за коронавируса и сезонных простуд, сложности с поставкой строительных материалов и оборудования. Также компания столкнулась со сложностями при подключении к теплу и электричеству двух детских садов на ул. Ивановского. Сейчас на объектах практически завершены монтаж кровель, окраска фасадов, устройство твердых покрытий. Еще один сад на ул. Ивана Черных, 37 также существенно приблизился к сдаче: завершены работы на кровле, на 80 % выполнено твердое покрытие, окрашен фасад, ведутся внутренние работы.

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