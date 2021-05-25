Тайга.Инфо: Задержана главный детский психиатр Минздрава в Сибири

Главный врач Новосибирского областного детского клинического психоневрологического диспансера Валентина Макашева задержана, сообщил Тайге.инфо источник в правоохранительных органах и собеседник, знакомый с ситуацией.





В учреждении прошла выемка документов, отметил источник. Подробности пока не уточняются.





В приемной главврача диспансера Тайге.инфо сказали, что не обладают информацией об оперативных мероприятиях и пообещали передать вопросы самой Макашевой.