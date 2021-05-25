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25 мая,
2021
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Тайга.Инфо: Задержана главный детский психиатр Минздрава в Сибири

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Главный врач Новосибирского областного детского клинического психоневрологического диспансера Валентина Макашева задержана, сообщил Тайге.инфо источник в правоохранительных органах и собеседник, знакомый с ситуацией.


В учреждении прошла выемка документов, отметил источник. Подробности пока не уточняются.


В приемной главврача диспансера Тайге.инфо сказали, что не обладают информацией об оперативных мероприятиях и пообещали передать вопросы самой Макашевой.

Тайга.Инфо: Задержана главный детский психиатр Минздрава в Сибири

Валентина Макашева — главный внештатный детский специалист-психиатр министерства здравоохранения России по Сибирскому федеральному округу. Она, в частности, поддерживала создание в обычных школах ресурсных классов для детей с аутизмом и признавала ведущую роль родительского сообщества в решении проблемы адаптации.

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