Коронавирусом в Сибири заболели больше 15 тысяч человек

Число заболевших коронавирусом в регионах Сибири (с Забайкальем и Республикой Бурятия) достигло 18 507 человек, 205 пациентов скончались, сообщает «Тайга.инфо». По данным сайта стоп.коронавирус.рф, на 31 мая в Сибири COVID-19 выявили у 15 392 человек. Скончались от болезни в Сибири 142 человека, сообщает федеральный штаб.

При этом в статистику по Томской области до сих пор не включены еще три случая смерти пациентов. Ранее Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) отмечал, что именно в Томской области самый высокий показатель смертности среди пациентов с коронавирусом.

Лидерами по числу заболевших остаются Красноярский край и Новосибирская область. При этом из расчета на 100 тысяч жителей COVID-19 наиболее распространен в республиках Тыва и Хакасия.

Полпред президента РФ Сергей Меняйло на заседании координационного штаба по предупреждению и борьбе с распространением коронавируса потребовал выяснить причины роста заболеваемости. Он подчеркнул, что, согласно оценкам специалистов, практически во всех сибирских регионах прирост выявленных случаев в среднем за неделю был выше, чем по стране.



«Все решения о выходе из режима ограничений должны приниматься взвешенно и с учетом эпидемиологических особенностей, которые складываются в каждом конкретном регионе», – добавил полпред.

