Татьяна Соломатина: Ждем третью волну коронавируса в апреле
Специалисты прогнозируют наступление новой волны коронавируса в апреле, заявила депутат Госдумы Татьяна Соломатина на собрании Думы Томска. По ее словам, единственный способ уберечь людей от локдауна — это вакцинация, однако объем поставок вакцины в Томскую область недостаточен.
«Темпы вакцинации действительно нужно увеличить. Но для этого нужна вакцина. 9 марта я буду в Москве, и первое, что сделаю, – схожу в министерство здравоохранения. Нам нужен обязательно четкий график поставки вакцин на нашу территорию. В регион действительно поставляется очень мало вакцины», — заявила Татьяна Соломатина.
При этом, она отметила, что нужно увеличить информированность граждан, так как многие не хотят или опасаются вакцинироваться.
Замгубернатора Иван Деев отмечал, что «вторая волна обычно всегда сильнее первой, а третья слабее второй, но сильнее первой»,
С начала 2021 года темпы заболеваемости коронавирусом сокращаются. Накануне в России было официально подтверждено 11 тысяч случаев заболевания (из них 44 случая в Томской области). Лечение в регионе продолжают 1757 человек (без учета данных в Северске), в России — 555 111 человек.
В настоящее время в стране несколько официально зарегистрированных вакцин от коронавируса. В Томской области возможна вакцинация лишь «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V). Со старта прививочной кампании в Томскую область поступило 34 512 доз. Вакцину от новой коронавирусной инфекции уже поставили 23 380 жителей Томской области старше 18 лет, из них первым и вторым компонентом привиты 7 048 человек.
По данным обладминистрации, прививку уже поставили более 8 тысяч жителей региона старше 60 лет; 3 тысячи, имеющие хронические заболевания; 9 тысяч – работники сфер здравоохранения, образования, промышленности, обслуживания, социальной и силовых структур.
Власти региона планировали, что массовая вакцинация в Томской области может завершиться в июле. К этому моменту власти планировали привить 570 тысяч жителей региона.
Читайте также:
Спутник и другие... Привились? Как ощущения?
Если надо — уколюсь? Ответы на популярные вопросы о вакцинации от коронавируса
В Томской области открыт сервис записи на вакцинацию от COVID-19
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?