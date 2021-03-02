Татьяна Соломатина: Ждем третью волну коронавируса в апреле

Специалисты прогнозируют наступление новой волны коронавируса в апреле, заявила депутат Госдумы Татьяна Соломатина на собрании Думы Томска. По ее словам, единственный способ уберечь людей от локдауна — это вакцинация, однако объем поставок вакцины в Томскую область недостаточен.

«Темпы вакцинации действительно нужно увеличить. Но для этого нужна вакцина. 9 марта я буду в Москве, и первое, что сделаю, – схожу в министерство здравоохранения. Нам нужен обязательно четкий график поставки вакцин на нашу территорию. В регион действительно поставляется очень мало вакцины», — заявила Татьяна Соломатина.





При этом, она отметила, что нужно увеличить информированность граждан, так как многие не хотят или опасаются вакцинироваться.





Замгубернатора Иван Деев отмечал, что «вторая волна обычно всегда сильнее первой, а третья слабее второй, но сильнее первой»,



С начала 2021 года темпы заболеваемости коронавирусом сокращаются. Накануне в России было официально подтверждено 11 тысяч случаев заболевания (из них 44 случая в Томской области). Лечение в регионе продолжают 1757 человек (без учета данных в Северске), в России — 555 111 человек.