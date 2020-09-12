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12 сентября,
2020
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Татьяна Соломатина выступила за повышение МРОТ до 20 тысяч рублей

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Депутат Госдумы, член Комитета по охране здоровья Татьяна Соломатина выступила за повышение уровня минимальной оплаты труда до 20 тысяч рублей. В настоящее время размер МРОТ составляет 12130 рублей.


«Не знаю, сколько предложат экономисты, но вообще меньше, чем на эту сумму в месяц прожить фактически невозможно», — цитирует «Парламентская газета» Соломатину.


Люди среднего возраста, у которых появились проблемы со здоровьем, по её словам, только на лекарства тратят от 2,5 тысяч рублей в месяц. Может быть, стоит придумать систему лекарственной поддержки граждан в первичном (амбулаторном) звене медицинской помощи, рассуждает депутат. «Такая профилактическая поддержка должна быть», — полагает Соломатина.


По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, в России больше 18 млн человек живут за чертой бедности. Недавний опрос ВЦИОМ показал, что каждый четвертый россиянин негативно оценивает свое материальное положение.

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