Татьяна Соломатина выступила за повышение МРОТ до 20 тысяч рублей

Депутат Госдумы, член Комитета по охране здоровья Татьяна Соломатина выступила за повышение уровня минимальной оплаты труда до 20 тысяч рублей. В настоящее время размер МРОТ составляет 12130 рублей.





«Не знаю, сколько предложат экономисты, но вообще меньше, чем на эту сумму в месяц прожить фактически невозможно», — цитирует «Парламентская газета» Соломатину.





Люди среднего возраста, у которых появились проблемы со здоровьем, по её словам, только на лекарства тратят от 2,5 тысяч рублей в месяц. Может быть, стоит придумать систему лекарственной поддержки граждан в первичном (амбулаторном) звене медицинской помощи, рассуждает депутат. «Такая профилактическая поддержка должна быть», — полагает Соломатина.





По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, в России больше 18 млн человек живут за чертой бедности. Недавний опрос ВЦИОМ показал, что каждый четвертый россиянин негативно оценивает свое материальное положение.