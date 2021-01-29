Татьяна Соломатина хочет ввести уголовное наказание за вовлечение детей в акции протеста
Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Татьяна Соломатина предлагает ввести уголовное преследование людей, которые «призывают» детей участвовать в несогласованных митингах. Внимание подростков к акциям протеста вызвано отсутствием «танцев и тусовок», считает депутат.
«Молодым людям сегодня интересно, что там происходит, — приводит слова Татьяны Соломатиной телеканал «Томское время». — Мы же устали, мы же целый год никуда не ходим: у нас нет танцев, нет дискотек, никаких тусовок. Почему мы нарушаем санэпидрежим? Кто дал такое право? Нам нужно, и я выступаю с инициативой уголовно наказывать тех людей, которые ведут наших детей не туда, куда нужно. Чтобы не было этих призывов выходить на несанкционированные митинги. Чтобы нашими детьми никто не прикрывался».
В тот же день пресс-служба администрации Томской области опубликовала в своем телеграм-канале комментарий областного уполномоченного по правам ребенка Ларисы Лоскутовой. Детский омбудсмен назвала «преступлением» вовлечение несовершеннолетних «в незаконную деятельность».
«Хочу обратить внимание и организаторов массовых мероприятий, и родителей детей и подростков, — говорится в комментарии Ларисы Лоскутовой. — Вовлечение несовершеннолетних в незаконную деятельность – это преступление. А не санкционированные властями массовые мероприятия – это незаконные мероприятия. И даже если их организаторы открещиваются от призыва детей выходить на улицы, все равно должны осознавать всю степень ответственности, которую несут за участие детей в митингах и шествиях.
Осознавать ответственность должны и родители юных томичей. Это их обязанность – знать, что и где делает ребенок, отвечать за каждое его действие. К сожалению, многих сегодняшних отцов и матерей отличает удивительная легкомысленность по отношению к детям. Задайте себе несколько простых вопросов. Когда в последний раз вы спрашивали своего ребенка, с кем он дружит и о чем говорит с друзьями? Когда контролировали, какой контент он смотрит в интернете? Вы точно знаете, что ваши дети запланировали на завтра? В детском мире есть масса куда более важных для развития дел, чем политика».
Она также предложила в качестве альтернативы заняться дополнительными уроками, спортом и творчеством, а также помочь родителям, бабушкам и дедушкам в домашних делах.
«И, конечно, внимание со стороны мамы и папы, от которого не захочется бежать ни на какие митинги», — добавила Лариса Лоскутова.
Напомним, что 23 января в центре Томска прошли не согласованные с томскими властями шествие и митинг в поддержку Алексея Навального. После акции двух организаторов — депутатов гордумы Томска Ксению Фадееву и Андрея Фатеева – оштрафовали каждого на 25 тысяч рублей. Сами организаторы неоднократно говорили о том, что рекомендуют воздержаться от участия в акциях несовершеннолетних.
Добавим, что сейчас за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции предусмотрена административная ответственность — 50 тысяч руб. для физлиц и 100 тысяс рублей для должностных лиц.
Читайте также:
«Долой дворцы», «Свободу»: как в Томске прошел митинг в поддержку Алексея Навального. Онлайн
Ершики и флаги. Как прошел митинг за Навального в Томске. Фото
Как в России проходят акции в поддержку Навального
Больше 2,5 тысячи человек задержали за участие в акциях в поддержку Навального
В Санкт-Петербурге задержали одного из создателей «Бессмертного полка» Сергея Колотовкина
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?