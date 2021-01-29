Татьяна Соломатина хочет ввести уголовное наказание за вовлечение детей в акции протеста

В тот же день пресс-служба администрации Томской области опубликовала в своем телеграм-канале комментарий областного уполномоченного по правам ребенка Ларисы Лоскутовой. Детский омбудсмен назвала «преступлением» вовлечение несовершеннолетних «в незаконную деятельность».

«Молодым людям сегодня интересно, что там происходит, — приводит слова Татьяны Соломатиной телеканал «Томское время». — Мы же устали, мы же целый год никуда не ходим: у нас нет танцев, нет дискотек, никаких тусовок. Почему мы нарушаем санэпидрежим? Кто дал такое право? Нам нужно, и я выступаю с инициативой уголовно наказывать тех людей, которые ведут наших детей не туда, куда нужно. Чтобы не было этих призывов выходить на несанкционированные митинги. Чтобы нашими детьми никто не прикрывался».

«Хочу обратить внимание и организаторов массовых мероприятий, и родителей детей и подростков, — говорится в комментарии Ларисы Лоскутовой. — Вовлечение несовершеннолетних в незаконную деятельность – это преступление. А не санкционированные властями массовые мероприятия – это незаконные мероприятия. И даже если их организаторы открещиваются от призыва детей выходить на улицы, все равно должны осознавать всю степень ответственности, которую несут за участие детей в митингах и шествиях.





Осознавать ответственность должны и родители юных томичей. Это их обязанность – знать, что и где делает ребенок, отвечать за каждое его действие. К сожалению, многих сегодняшних отцов и матерей отличает удивительная легкомысленность по отношению к детям. Задайте себе несколько простых вопросов. Когда в последний раз вы спрашивали своего ребенка, с кем он дружит и о чем говорит с друзьями? Когда контролировали, какой контент он смотрит в интернете? Вы точно знаете, что ваши дети запланировали на завтра? В детском мире есть масса куда более важных для развития дел, чем политика».

Она также предложила в качестве альтернативы заняться дополнительными уроками, спортом и творчеством, а также помочь родителям, бабушкам и дедушкам в домашних делах.





«И, конечно, внимание со стороны мамы и папы, от которого не захочется бежать ни на какие митинги», — добавила Лариса Лоскутова.







Напомним, что 23 января в центре Томска прошли не согласованные с томскими властями шествие и митинг в поддержку Алексея Навального. После акции двух организаторов — депутатов гордумы Томска Ксению Фадееву и Андрея Фатеева –​ оштрафовали каждого на 25 тысяч рублей. Сами организаторы неоднократно говорили о том, что рекомендуют воздержаться от участия в акциях несовершеннолетних.







Добавим, что сейчас за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции предусмотрена административная ответственность — 50 тысяч руб. для физлиц и 100 тысяс рублей для должностных лиц.

