Татьяна Соломатина: Некоторые лекарства с начала года подорожали на 30% в Томской области

Цены на лекарства в Томской области продолжают расти. Некоторые препараты, по данным депутата Госдумы Татьяны Соломатиной, стали дороже примерно на 30%. По мнению депутата, подобный скачок цен может быть связан с колебанием валюты и ростом цен на сырье.

В 2020 году средние цены на медикаменты в Томской области выросли на 7,2 %. Больше всего тогда подорожал йод — на 48,79%. Далее идут линекс, отечественный аспирин и корвалол.

По данным международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, за январь-март 2021 года цены на лекарства в Томской области выросли на 6,3%. Больше всего в регионе среди лекарств подорожали хлоргексидин (100 мл) — на 140,29 %, йод (10 мл) — на 34,04 %, аспирин отечественного производства (10 таблеток) — на 26,67 %, линекс (10 капсул) — на 25,32 %. Также в 2021 году подорожал витамин ДЗ (10 капсул) — на 24,99 %, номидес (10 капсул) — на 24,51 %, арбидол (10 капсул) — на 22,97 %. При этом хлоргексидин, аспирин, витамин ДЗ, номидес, арбидол входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

По словам Соломатиной, рост цен может быть связан также с тем, что во время пандемии с российского рынка ушли некоторые зарубежные производители.