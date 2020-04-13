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13 апреля,
2020
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Новости

ТАСС: Томск в десятке муниципалитетов наиболее успешно борющихся с коронавирусом

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Эксперты департамента политологии и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ совместно с Центром развития политического капитала составили рейтинг муниципалитетов, где лучше всего борются с коронавирусом. В десятку рейтинга попал Томск, сообщает ТАСС

ТАСС: Томск в десятке муниципалитетов наиболее успешно борющихся с коронавирусом

Для анализа эксперты выделили более 20 параметров, в том числе: обеспечение работы городских горячих линий по оказанию консультативной помощи, поддержка бизнеса, медицинских работников, пожилых людей, привлечение общественности к мониторингу и контролю принятых мер, дезинфекция помещений и общественных пространств. 


Всего было исследовано более 60 российских городов, за исключением городов федерального подчинения - Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. В первой десятке, наряду с Томском, оказались Уфа, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Нижний Новгород, Хабаровск, Петрозаводск, Салехард и Ставрополь.


В Томской области было зарегистрировано четыре случая заболевания, три человека выздоровели. По данным ТВ2, четвертый заболевший — житель Чаинского района. Он не ездил за границу, но выезжал в другой регион. Сейчас он лечится в районной больнице.


В Томской области до 15 апреля действует режим полной самоизоляции. Сейчас не работают кафе, бары и рестораны. До 1 мая закрыты детские игровые комнаты, кинотеатры, ночные клубы. Обучение школьников и студентов проводится в дистанционном режиме, а в садах организованы дежурные группы. Томичи могут выходить из дома на работу, в ближайший магазин, выбросить мусор, погулять с собакой в радиусе 200 метров. Нарушителей режима начали штрафовать. Максимальная сумма штрафа составляет 30 тысяч рублей.

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