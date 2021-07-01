Тарифы ЖКХ, новые пособия на детей, ипотека и сигареты: что изменится с 1 июля

1 число каждого месяца — традиционно время перемен. Именно в этот день в силу вступают очередные законодательные изменения. Рассказываем, что нового вас ждет в июле.

ЖКХ

С 1 июля повышается плата за коммунальные услуги. В целом по стране тарифы должны вырасти на 4%. В Томской области повышение тарифов составит от 3% до 7,5%.

Детские пособия

С 1 июля будущие мамы из небогатых семей, а также родители-одиночки смогут подать заявления на новые пособия на детей. Первый вид пособий - выплата беременным женщинам, вставшим на учет в консультацию в ранние сроки беременности. Такое пособие могут получить женщины, вставшие на учет в первые 12 недель беременности. При этом доход на человека в семье не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в регионе, а выплаты будут назначаться с учетом комплексной оценки нуждаемости. Пособие будет выплачиваться с месяца постановки на учет, если женщина обратилась в течение 30 дней с постановки на учет, или с месяца обращения - по истечении 30 дней, вплоть до родов.

Второй вид пособий - выплаты одиноким родителям на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно. Выплата назначается единственному родителю, законному представителю или опекуну, если ребенок-сирота и не находится на полном государственном обеспечении. Пособие назначается с 8 лет и будет выплачиваться до 17 лет. При этом выплата назначается на один год и продлевается по заявлению, ее размер будет индексироваться с 1 января в соответствии с ростом регионального прожиточным минимума на ребенка.

Льготная ипотека

Программа семейной ипотеки под 6% годовых станет доступной для семей, у которых родился хотя бы один ребенок с начала 2018 года. Максимальная сумма кредита по семейной ипотеке останется прежней - 6 млн рублей, а в Москве, Петербурге и Московской и Ленинградской областях - 12 млн рублей. Программой можно воспользоваться и для снижения ставки по ранее полученному кредиту.

Одновременно продлевается на год базовая программа льготной ипотеки на новостройки. Ее условия, напротив, ужесточаются: максимальная ставка повышается с 6,5% до 7%, предельная сумма кредита (пока еще аналогичная лимитам в семейной ипотеке) для всех регионов снижается до 3 млн рублей.

Пособия только на "Мир"

С 1 июля получать пенсии, ежемесячные денежные выплаты и выплаты из материнского капитала можно будет только на карты "Мир". Изначально срок окончательного перевода социальных выплат был установлен еще на 1 июля 2020 года, но потом трижды переносился. Для получения карты "Мир" нужно обратиться в банк, через который производится выплата пенсии, а затем сообщить ее реквизиты Пенсионному фонду - через единый портал госуслуг или через личный кабинет на сайте ПФР (заявление "О доставке пенсии"). Если пенсионер, получающий пенсию на карту, не оформит выплаты на "Мир", с июля банк зачислит выплаты на счет, не привязанный к карте. Если такого счета нет, банк направляет получателю уведомление явиться в течение 10 рабочих дней со дня поступления выплаты за ее получением, либо представить реквизиты счета с картой "Мир" или счета без использования карт. Если пенсионер не выходит на связь, банк на 11-й рабочий день возвращает выплату в Пенсионный фонд и уведомляет об этом клиента.

Вырастет цена на сигареты

С 1 июля табачные изделия в магазинах не могут стоить дешевле 107,78 рубля. С этой же даты из продажи должен исчезнуть немаркированный альтернативный табак (сигары, курительный табак, табак для кальяна и т.п.). Так власти борются с нелегальной продукцией. Единая минимальная розничная цена (ЕМРЦ) на сигареты рассчитывается на основе минимальной ставки акциза за 1 тыс. штук сигарет и папирос, ставки НДС и повышающего коэффициента 1,4. Поскольку акцизы на табачную продукцию в 2021 году выросли на 20%, в среднем пачка сигарет подорожает со 120 до 140 рублей. Ранее минимальная цена на табачную продукцию рассчитывалась, наоборот, от максимальной розничной цены - она составляла 75% от максимальной.

Российский поиск по умолчанию

Производители гаджетов с 1 июля должны будут по умолчанию предустанавливать в загруженный браузер смартфонов и планшетов отечественную поисковую систему. В январе 2021 года правительство РФ утвердило перечень российских программ для предустановки на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и умные телевизоры с 1 апреля 2021 года. Так, для планшетов и смартфонов с Android и iOS должны предустанавливаться в том числе "Яндекс.Браузер", поисковик "Яндекс", "Яндекс.Карты", "Яндекс.Диск", "Почта Mail.ru", мессенджер ICQ, голосовой ассистент "Маруся", "Новости Mail.ru", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", MirPay (только Android), "Госуслуги" и другие.

Учет древесины по-новому

Теперь сведения о каждой заготовленной партии леса должны быть внесены в систему ЛесЕГАИС. Там же будут делать отметки о том, что бревна доставили на склад, отправили на лесопилку или продали. При заключении сделок с древесиной система будет автоматически проверять легальность ее происхождения. Если возникнут какие-либо подозрения, оформление документов на куплю-продажу будут заблокировано. Предполагается, что с введением ЛесЕГАИС сбыть контрафактную древесину станет невозможно, повысится прозрачность рынка лесоматериалов, появятся новые официальные рабочие места и возрастут поступления в бюджет.

В небольшие магазины придут терминалы