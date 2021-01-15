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15 января,
2021
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Тариф вырастет в три раза: в Томской области приняли новую схему обращения с отходами

ТВ2
ТВ2
29 минут назад

В Томской области утвердили новую территориальную схему по обращению с ТКО. Новая схема предусматривает работу лишь двух регоператоров вместо семи и деление региона на «юг» и «север». Как следует из документов, опубликованных на сайте Департамента природных ресурсов, с принятием схемы произойдет рост тарифов на вывоз мусора. Новые аукционы на право вывозить мусор будут отыграны в 2021 году.

Тариф вырастет в три раза: в Томской области приняли новую схему обращения с отходами

Согласно документу, в первую зону, «северную», войдут только Стрежевой и Александровский район. К «югу» будут относиться все остальные муниципалитеты, включая города Томск и Северск. Объединение зон и сокращение числа региональных операторов власти объясняют тем, что с двумя зонами произойдет минимизация процесса захоронения отходов на полигонах. Помимо этого должны быть созданы новые объекты обработки и утилизации.


В территориальной схеме прописаны прогнозные значения предельных тарифов для обращения с ТКО. Так, согласно прогнозу, для территории «север» предельный тариф на 2022 год может составить 624 рубля за кубометр, для «юга» — 651. К 2030-м тариф может составить 754 рубля за кубометр для «севера» и 783 рубля — для «юга».


В настоящее время тариф в Томске и Томском районе составляет 218,85 рубля. Ежемесячная плата за вывоз мусора в Томске и Томском районе составляет около 55 рублей в месяц. При увеличении тарифа регоператора до 651 рубля в 2022 году ежемесячная плата вырастет до 162,75 рубля.


Ранее региональные операторы жаловались на заниженные, по их мнению, тарифы. По оценкам, представителей САХА, для работы в ноль тариф должен равняться 75 рублям. При этом, в документе подчеркивается, что это предварительный расчет. Окончательное решение остается за департаментом тарифного регулирования.

Тариф вырастет в три раза: в Томской области приняли новую схему обращения с отходами

Ряд депутатов думы Томска уже раскритиковали принятие новой территориальной схемы. Помимо повышения тарифа они отметили, что схема была утверждена без публичного обсуждения с экспертным сообществом, Думой Томска, и произошло подписание документа под Новый год.

«В чем заключается необходимость создавать единого оператора? Вроде бы даже в учебниках для 11 класса написано «монополия — это плохо»! Видимо, кому-то это на руку? Каждый раз при повышении какого-либо тарифа нас уверяют — это для того, чтобы он работал лучше (будь то вывоз мусора, транспорт и тд). Вопрос: хоть раз стало лучше? Думаю, вопрос риторический», — прокомментировал депутат Денис Ярмош.

Ранее ряд экспертов, с которыми общалась редакция Агентства новостей ТВ2, утверждали, что новая территориальная схема разрабатывается специально под компанию «Экология-Новосибирск». Это компания была региональным оператором четвертой зоны с мая по декабрь. Фирма решила разорвать контракт с Томской областью, сославшись на невыгодный тариф. По данным сайта Rusprofile, «Экология-Новосибирск» на 75 % принадлежит ООО «Компания проектного финансирования». Эта фирма входит в питерскую группу «ВИС», который сейчас владеет Игорь Снегуров. Ранее в числе собственников числился Дмитрий Рябов — бывший гендиректор АО «ТЭК Мосэнерго» Игоря Ротенберга. 


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