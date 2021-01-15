Тариф вырастет в три раза: в Томской области приняли новую схему обращения с отходами

В Томской области утвердили новую территориальную схему по обращению с ТКО. Новая схема предусматривает работу лишь двух регоператоров вместо семи и деление региона на «юг» и «север». Как следует из документов, опубликованных на сайте Департамента природных ресурсов, с принятием схемы произойдет рост тарифов на вывоз мусора. Новые аукционы на право вывозить мусор будут отыграны в 2021 году.

Согласно документу, в первую зону, «северную», войдут только Стрежевой и Александровский район. К «югу» будут относиться все остальные муниципалитеты, включая города Томск и Северск. Объединение зон и сокращение числа региональных операторов власти объясняют тем, что с двумя зонами произойдет минимизация процесса захоронения отходов на полигонах. Помимо этого должны быть созданы новые объекты обработки и утилизации.



В территориальной схеме прописаны прогнозные значения предельных тарифов для обращения с ТКО. Так, согласно прогнозу, для территории «север» предельный тариф на 2022 год может составить 624 рубля за кубометр, для «юга» — 651. К 2030-м тариф может составить 754 рубля за кубометр для «севера» и 783 рубля — для «юга».



В настоящее время тариф в Томске и Томском районе составляет 218,85 рубля. Ежемесячная плата за вывоз мусора в Томске и Томском районе составляет около 55 рублей в месяц. При увеличении тарифа регоператора до 651 рубля в 2022 году ежемесячная плата вырастет до 162,75 рубля.





Ранее региональные операторы жаловались на заниженные, по их мнению, тарифы. По оценкам, представителей САХА, для работы в ноль тариф должен равняться 75 рублям. При этом, в документе подчеркивается, что это предварительный расчет. Окончательное решение остается за департаментом тарифного регулирования.