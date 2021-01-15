Тариф вырастет в три раза: в Томской области приняли новую схему обращения с отходами
В Томской области утвердили новую территориальную схему по обращению с ТКО. Новая схема предусматривает работу лишь двух регоператоров вместо семи и деление региона на «юг» и «север». Как следует из документов, опубликованных на сайте Департамента природных ресурсов, с принятием схемы произойдет рост тарифов на вывоз мусора. Новые аукционы на право вывозить мусор будут отыграны в 2021 году.
Согласно документу, в первую зону, «северную», войдут только Стрежевой и Александровский район. К «югу» будут относиться все остальные муниципалитеты, включая города Томск и Северск. Объединение зон и сокращение числа региональных операторов власти объясняют тем, что с двумя зонами произойдет минимизация процесса захоронения отходов на полигонах. Помимо этого должны быть созданы новые объекты обработки и утилизации.
В территориальной схеме прописаны прогнозные значения предельных тарифов для обращения с ТКО. Так, согласно прогнозу, для территории «север» предельный тариф на 2022 год может составить 624 рубля за кубометр, для «юга» — 651. К 2030-м тариф может составить 754 рубля за кубометр для «севера» и 783 рубля — для «юга».
В настоящее время тариф в Томске и Томском районе составляет 218,85 рубля. Ежемесячная плата за вывоз мусора в Томске и Томском районе составляет около 55 рублей в месяц. При увеличении тарифа регоператора до 651 рубля в 2022 году ежемесячная плата вырастет до 162,75 рубля.
Ранее региональные операторы жаловались на заниженные, по их мнению, тарифы. По оценкам, представителей САХА, для работы в ноль тариф должен равняться 75 рублям. При этом, в документе подчеркивается, что это предварительный расчет. Окончательное решение остается за департаментом тарифного регулирования.
Ряд депутатов думы Томска уже раскритиковали принятие новой территориальной схемы. Помимо повышения тарифа они отметили, что схема была утверждена без публичного обсуждения с экспертным сообществом, Думой Томска, и произошло подписание документа под Новый год.
«В чем заключается необходимость создавать единого оператора? Вроде бы даже в учебниках для 11 класса написано «монополия — это плохо»! Видимо, кому-то это на руку? Каждый раз при повышении какого-либо тарифа нас уверяют — это для того, чтобы он работал лучше (будь то вывоз мусора, транспорт и тд). Вопрос: хоть раз стало лучше? Думаю, вопрос риторический», — прокомментировал депутат Денис Ярмош.
Ранее ряд экспертов, с которыми общалась редакция Агентства новостей ТВ2, утверждали, что новая территориальная схема разрабатывается специально под компанию «Экология-Новосибирск». Это компания была региональным оператором четвертой зоны с мая по декабрь. Фирма решила разорвать контракт с Томской областью, сославшись на невыгодный тариф. По данным сайта Rusprofile, «Экология-Новосибирск» на 75 % принадлежит ООО «Компания проектного финансирования». Эта фирма входит в питерскую группу «ВИС», который сейчас владеет Игорь Снегуров. Ранее в числе собственников числился Дмитрий Рябов — бывший гендиректор АО «ТЭК Мосэнерго» Игоря Ротенберга.
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