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28 сентября,
2020
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Тариф на электроэнергию может вырасти на 5% в 2021 году

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Цена на электроэнергию вырастет для населения в июле 2021 года на 5%, на газ – на 3%, на пассажирские железнодорожные перевозки – на 3,7%. Такая информация содержится в опубликованном Минэкономразвития прогнозе социально-экономического развития России на 2021 год.


Документ был одобрен на заседании правительства. 

Министерство прогнозирует, что потребление электроэнергии в России по итогам 2020 года снизится на 3,6% к 2019 году — до 1,078 трлн кВт/ч. Снижение произойдет из-за теплой зимы и пандемии коронавируса.


В среднесрочной перспективе объемы производства электроэнергии будут определяться прежде всего темпами роста экономики страны.


Что касается промышленных потребителей электроэнергии, то для них тариф будет проиндексирован на 3% в 2021 году.

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