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Главная Новости Танк Т-62 установят в Томске
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Танк Т-62 установят в Томске

ТВ2
ТВ2 ТВ2
час назад

Танк Т-62 отправлен в Томск. В городе его выставят в Лагерном саду, где планируется открыть парк военной техники.  В сопровождении сотрудников мэрии танк Т-62 сегодня днем из Новосибирска доставят в Томск.

Ранее заместитель министра обороны РФ выделил Томску образец неиспользуемой бронетанковой техники. Танк Т-62 был выпущен в Нижнем Тагиле, в 1970 году. Перед его передачей в собственность региона на танке провели работы по демилитаризации, то есть сняли все вооружение. Сейчас танк приведен в негодность по прямому предназначению и может использоваться только в качестве макета.

В ближайшее время военная техника будет очищена от старого покрытия и ржавчины и заново окрашена. Работы будут производиться силами УФСИН за внебюджетные средства.

Добавим, ранее в Томск прибыл бронетранспортер, который был приведен в порядок за внебюджетные деньги.  И танк, и бронетранспортер должны стать частью парка «Патриот», где планировалось установить 30 единиц техники времен Великой Отечественной и Афганской войны. Парк «Патриот» планируют открыть в западной части Лагерного сада, за зданием Поста №1.

Территория уже подготовлена и позволяет расположить несколько десятков образцов вооружения и военной техники.

Изначально его открытие планировалось в 2020 году, в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны, однако оно было отложено из-за пандемии.

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