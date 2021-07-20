Танк Т-62 установят в Томске

Танк Т-62 отправлен в Томск. В городе его выставят в Лагерном саду, где планируется открыть парк военной техники. В сопровождении сотрудников мэрии танк Т-62 сегодня днем из Новосибирска доставят в Томск.

Ранее заместитель министра обороны РФ выделил Томску образец неиспользуемой бронетанковой техники. Танк Т-62 был выпущен в Нижнем Тагиле, в 1970 году. Перед его передачей в собственность региона на танке провели работы по демилитаризации, то есть сняли все вооружение. Сейчас танк приведен в негодность по прямому предназначению и может использоваться только в качестве макета.

В ближайшее время военная техника будет очищена от старого покрытия и ржавчины и заново окрашена. Работы будут производиться силами УФСИН за внебюджетные средства.