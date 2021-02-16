Танцоры из Томска хотят установить рекорд Гиннеса, проехав на руках на крыше метро

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Танцоры из группы «New Name» хотят установить рекорд Гиннеса. Для этого им необходимо проехать одну станцию метро на крыше поезда, стоя на руках.

«Это обращение к министру транспорта и руководителю Московского метро. Мы занимаемся танцами и обожаем экстрим. Просим откликнуться вас на нашу просьбу. Мы просим вас разрешить рекорд Гиннеса. Стоя на руках, мы в горизонтальном положении хотим проехать одну станцию на крыше метро и зафиксировать рекорд», — говорится в ролике.

В обращении подчеркивается, что подобные заявки в ведомства уже отправлялись, но ответа на них не было. Участники «New Name» уточняют, что могли бы реализовать задумку и без разрешения, но хотят «все сделать культурно».