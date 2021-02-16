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16 февраля,
2021
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Танцоры из Томска хотят установить рекорд Гиннеса, проехав на руках на крыше метро

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Танцоры из группы «New Name» хотят установить рекорд Гиннеса. Для этого им необходимо проехать одну станцию метро на крыше поезда, стоя на руках.

«Это обращение к министру транспорта и руководителю Московского метро. Мы занимаемся танцами и обожаем экстрим. Просим откликнуться вас на нашу просьбу. Мы просим вас разрешить рекорд Гиннеса. Стоя на руках, мы в горизонтальном положении хотим проехать одну станцию на крыше метро и зафиксировать рекорд», — говорится в ролике.  

В обращении подчеркивается, что подобные заявки в ведомства уже отправлялись, но ответа на них не было. Участники «New Name» уточняют, что могли бы реализовать задумку и без разрешения, но хотят «все сделать культурно».

Танцевальное направление томской команды New Name включает в себя элементы брейкданса, хип-хопа и акробатики. Участники работают вместе уже более 10 лет. Раньше они входили в состав «ЮДИ», но ушли из коллектива и создали свою отдельную группу.

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