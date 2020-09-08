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08 сентября,
2020
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Новости

Танцевальная команда UDI прошла кастинг в немецкое телешоу Das Supertalent

ТВ2
ТВ2
7 минут назад

Томская дэнс-команда UDI прошла кастинг на участие в немецком шоу талантов Das Supertalent. Об этом сообщается в соцсетях танцевального коллектива.

Танцевальная команда UDI прошла кастинг в немецкое телешоу Das Supertalent

В последнее время в СМИ мы слышим много плохих новостей о Томске. Но постоянно продолжаться это не может, если мыслить позитивно и верить в лучшее, мы обязательно все преодолеем и победим тьму! - пишут UDI на своей странице в Instagram. - У нас хорошие новости. Наш ребята из группы ЮДИ прибыли в Германию, в Бремен, где успешно выступили на кастинге шоу. Все жюри единогласно сказали “ДА”.

На сайте Das Supertalent сообщается, что 14 сезон телешоу выйдет в эфир осенью 2020 года. Точная дата выхода шоу в прокат пока неизвестна.

Рассказываем о том, что интересно. ПОДДЕРЖИ ТВ2

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