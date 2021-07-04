Талисманом чемпионата мира по плаванию в ластах стал осетр

Талисманом чемпионата мира по плаванию в ластах, который проходит в Томске с 3 июля, стал осетр по имени Сибирячок, сообщает областная администрация.

Жители Томской области и других регионов России прислали на конкурс более 250 вариантов имени для талисмана чемпионата мира по плаванию в ластах – сибирского осетра. Были предложены, например, Осётр Пётр, Ушай, Кастрюша, Стерлядка Наташка. Оргкомитет выбрал имя Сибирячок.

Имя Сибирячок предложили сразу три человека. Победитель, приславший заявку на конкурс первым, получит билеты на все старты чемпионата.

Парад участников чемпионата мира по плаванию в ластах и церемония торжественного открытия начнется сегодня, 4 июля, в 17.30 в Губернаторском квартале Томска. Церемония открытия в Большом концертном зале будет транслироваться на светодиодных экранах в амфитеатре на набережной реки Ушайки.