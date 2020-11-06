Таксисты привезли в ГИБДД алкоголь с конфетами и лишились 15 тысяч рублей

Два водителя такси в Томске стали жертвами мошенников и лишились своих денег после того, как доставили в ГИБДД бутылку алкоголя и коробку конфет, сообщает пресс-служба томского УМВД.





«В дежурную часть УГИБДД УМВД России по Томской области обратились два жителя областного центра 1985 и 1961 года рождения, работающие водителями такси. Каждый принёс с собой бутылку алкогольного напитка и коробку конфет, пояснив, что им поступил заказ с просьбой доставить вышеуказанное в структурное подразделение регионального УМВД», — говорится в сообщении.





После этого сотрудники полиции выяснили, что кроме этого, мужчин попросили внести по две суммы на номера телефонов, но пообещали, что деньги вернут при доставке. Таксисты это указание выполнили и перевели на указанные номера более 15 000 тысяч рублей.





В полиции завели два дела статье «Мошенничество».





«Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными. Мошенники умело вводят граждан в заблуждение, предлагая «легкие» способы заработков, «выгодные» кредиты и неожиданные выигрыши. При этом, используя психологические приемы, не давая время на раздумья, убеждают свою жертву, что для получения большой выгоды нужно всего лишь перевести небольшую комиссию или заплатить символический взнос. При этом зачастую, для большей убедительности, злоумышленники в разговоре с потенциальной жертвой выступают от имени различных ведомств», — добавляют в полиции.





Также жителей Томской области просят никогда не совершать никаких действий, связанных с денежными расходами с вашей стороны в пользу незнакомых или малознакомых людей, не переводите деньги на сотовый телефон или банковскую карту незнакомцам.









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