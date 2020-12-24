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24 декабря,
2020
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Такси круглосуточно будет возить томских медиков к пациентам

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Томские врачи получат от Яндекс.Такси по пять тысяч рублей на виртуальный счет, чтобы ездить к пациентам. Такое соглашение подписали томский облздрав и компания. 

Такси круглосуточно будет возить томских медиков к пациентам

По информации телеграм-канала «Область здоровья», такси будет возить врачей к пациентам, получающим медицинскую помощь на дому. Воспользоваться бесплатным транспортом смогут 55 медицинских работников, каждый из них получит от перевозчика по пять тысяч рублей на виртуальный счет.


«Мы очень признательны за такую помощь, это поможет сократить время ожидания врача, а работу медиков сделает удобнее», — отметил заместитель начальника департамента здравоохранения по развитию Александр Таранов.


Вызвать такси медработник сможет по специальному тарифу «Медик» в приложении Яндекс.Такси. Приехавший водитель бесплатно доставит врача по указанным адресам, пользоваться услугой медики смогут круглосуточно.

Ранее томские поликлиники получили в пользование 30 дополнительных автомобилей для выездов к пациентам на дом. 8 октября медики 15 медицинских учреждений Томска и Томского района отправились по вызовам на автомобилях, арендованных у таксопарков.


За весь период в Томской области установлены 22 925 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 18 387.

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