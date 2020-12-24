Такси круглосуточно будет возить томских медиков к пациентам

Томские врачи получат от Яндекс.Такси по пять тысяч рублей на виртуальный счет, чтобы ездить к пациентам. Такое соглашение подписали томский облздрав и компания.

По информации телеграм-канала «Область здоровья», такси будет возить врачей к пациентам, получающим медицинскую помощь на дому. Воспользоваться бесплатным транспортом смогут 55 медицинских работников, каждый из них получит от перевозчика по пять тысяч рублей на виртуальный счет.





«Мы очень признательны за такую помощь, это поможет сократить время ожидания врача, а работу медиков сделает удобнее», — отметил заместитель начальника департамента здравоохранения по развитию Александр Таранов.





Вызвать такси медработник сможет по специальному тарифу «Медик» в приложении Яндекс.Такси. Приехавший водитель бесплатно доставит врача по указанным адресам, пользоваться услугой медики смогут круглосуточно.