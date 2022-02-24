«Такой раздачи бесплатных парковочных мест нет нигде»: замгубернатора о проблеме парковок в Томске

Обновленный парковочный норматив пока не действует на территории Томска, так как депутаты Думы города не внесли изменения в Правила землепользования и застройки, сообщил замгубернатора по строительству Евгений Паршуто.

Позднее замгубернатора Евгений Паршуто на региональном уровне поменял парковочный норматив: теперь на каждые сто квадратных метров жилой площади в доме должно приходиться одно машино-место

В 2020 году власти города предложили снизить норматив на парковки. Они предлагают ввести норматив: 1 парковочное место на 100 квадратных метров жилой площади. Данную инициативу поддержали замгубернатора по строительству Евгений Паршуто, заммэра Алексей Макаров. Ряд депутатов высказались против. Они отметили недостаточную развитость транспортной инфраструктуры в ряде районов города.

«Региональный норматив, действительно, введен. Он на то и региональный, что действует на все муниципалитеты. Но в областном центре этот норматив входит в Правила землепользования и застройки — в базовый документ. Поэтому для того, чтобы стал действовать базовый норматив нужны определенные действия», — прокомментировал замгубернатора.

По его словам, если депутаты Думы Томска не согласятся изменить Правила землепользования, то в дело может вмешаться прокуратура.

«У нас сегодня все покупатели жилья привыкли к следующему: что открытое парковочное место — это бесплатное приложение к дому. Этого не должно быть. Такой бесплатной раздачи парковочных мест нет нигде, ни в одной стране мира. Оно не приветствуется, так как вокруг домов вырастут футбольные дома с бесплатными парковочными местами. Мы это уже наблюдаем. Но потребитель, покупая квартиру, не готов сегодня платить за место в паркинге. Мы рекомендовали городу Томску приступить к программе «Народный гараж», — отметил Паршуто.

По его словам, программа «Народный гараж» предусматривает строительство гаражей и обустройство парковочных пространств через строительные кооперативы.