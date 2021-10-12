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Тайга.инфо: полиция задержала несовершеннолетнего за сообщение о стрельбе в новосибирской гимназии

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Полиция задержала автора сообщения о возможной стрельбе в гимназии №15, он оказался несовершеннолетним, сообщает Тайга.инфо со ссылкой на собственный источник. 

Напомним, 11 октября директор гимназии вызвал в образовательное учреждение сотрудников полиции, увидев в чате школьников «намек на то, что возможна стрельба». Первый вице-мэр Новосибирска Борис Буреев сообщил, что тревога, скорее всего, была ложной.

В конце сентября в Телеграме появился анонимный канал, автор которого обещал устроить стрельбу в Томском промышленно-гуманитарном колледже. Власти посчитали сообщение фейковым, но в томских колледжах усилили меры безопасности. Силовики начали поиск автора сообщения.

Ранее, 20 сентября, стрельба произошла в одном из корпусов Пермского государственного университета. Нападавший, 18-летний студент юрфака Тимур Бекмансуров, убил шестерых человек, более 40 пострадали.

Также, 11 мая произошла стрельба в Казани. 19-летний Ильназ Галявиев, бывший ученик гимназии № 175, пришел в школу и застрелил 9 человек, погибли 7 учеников и 2 сотрудницы школы, еще 24 человека получили травмы.

 

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