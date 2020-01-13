Т-34 популярнее «Мстителей»: на что ходили томичи в кино в 2019 году

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Самой популярной картиной у томичей в кино в 2019 году оказался фильм «Т-34». Его посмотрели больше 73 тысяч жителей области. При этом самым кассовым фильмом в области стали «Мстители. Финал». Картину увидели 68 тысяч человек, а сборы фильма превысили 22 млн рублей.

На сайте единой федеральной автоматизированной информационной системы приводятся сведения о том, какие фильмы в 2019 году пользовались самой большой популярностью в кино у томичей.

Так, в десятке фильмов «Малефисента: Владычица тьмы», «Джокер», «Капитан Марвел» и «Оно-2». Самым популярным мультфильмом стало продолжение франшизы «Как приручить дракона». Его увидели 56 тысяч человек.

Замыкает двадцатку популярных фильмов сразу два «Полицейских с Рублевки».

При этом общероссийские показатели от томских отличаются. Так, в России самым кассовым фильмом в 2019 году стал «Король лев» (сборы свыше 2 млрд рублей), он же был самым популярным у зрителей.

В десятку фильмов вместо «Капитана Марвел» и «Оно-2» вошли «Аладдин» и «Человек-Паук: Вдали от дома».

В целом в 2019 году отечественное кино заработало на 11,3 % меньше, чем в 2018-м. Суммарные кассовые сборы всех российских фильмов составили 12,3 млрд рублей. Снижение в годовом результате произошло впервые с 2015 года. Кассовые сборы зарубежных картин по итогам года составили 43,2 млрд рублей.