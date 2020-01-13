Добрые новости
13 января,
2020
1
фото
Новости

Т-34 популярнее «Мстителей»: на что ходили томичи в кино в 2019 году

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Самой популярной картиной у томичей в кино в 2019 году оказался фильм «Т-34». Его посмотрели больше 73 тысяч жителей области. При этом самым кассовым фильмом в области стали «Мстители. Финал». Картину увидели 68 тысяч человек, а сборы фильма  превысили 22 млн рублей. 

На сайте единой федеральной автоматизированной информационной системы приводятся сведения о том, какие фильмы в 2019 году пользовались самой большой популярностью в кино у томичей.  


Так, в десятке фильмов «Малефисента: Владычица тьмы», «Джокер», «Капитан Марвел» и «Оно-2». Самым популярным мультфильмом стало продолжение франшизы «Как приручить дракона». Его увидели 56 тысяч человек. 


Замыкает двадцатку популярных фильмов сразу два «Полицейских с Рублевки». 

Т-34 популярнее «Мстителей»: на что ходили томичи в кино в 2019 году

При этом общероссийские показатели от томских отличаются. Так, в России самым кассовым фильмом в 2019 году стал «Король лев» (сборы свыше 2 млрд рублей), он же был самым популярным у зрителей. 


В десятку фильмов вместо «Капитана Марвел» и «Оно-2» вошли «Аладдин» и «Человек-Паук: Вдали от дома». 


В целом в 2019 году отечественное кино заработало на 11,3 % меньше, чем в 2018-м. Суммарные кассовые сборы всех российских фильмов составили 12,3 млрд рублей. Снижение в годовом результате произошло впервые с 2015 года. Кассовые сборы зарубежных картин по итогам года составили 43,2 млрд рублей. 

«Т-34» рассказывает о танкисте Ивушкине, который, оказавшись в плену, планирует побег. Он собирает свой экипаж и на легендарной «тридцатьчетверке» бросает вызов немецким танковым асам во главе с Ягером.


В главных ролях: Александр Петров, Семен Трескунов, Антон Богданов, Ирина Старшенбаум.


Фильм получил смешанные и неоднозначные оценки. По данным агрегатора «Критиканство» — 5,5/10 (на основе 26 рецензий).

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.