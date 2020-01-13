Т-34 популярнее «Мстителей»: на что ходили томичи в кино в 2019 году
Самой популярной картиной у томичей в кино в 2019 году оказался фильм «Т-34». Его посмотрели больше 73 тысяч жителей области. При этом самым кассовым фильмом в области стали «Мстители. Финал». Картину увидели 68 тысяч человек, а сборы фильма превысили 22 млн рублей.
На сайте единой федеральной автоматизированной информационной системы приводятся сведения о том, какие фильмы в 2019 году пользовались самой большой популярностью в кино у томичей.
Так, в десятке фильмов «Малефисента: Владычица тьмы», «Джокер», «Капитан Марвел» и «Оно-2». Самым популярным мультфильмом стало продолжение франшизы «Как приручить дракона». Его увидели 56 тысяч человек.
Замыкает двадцатку популярных фильмов сразу два «Полицейских с Рублевки».
При этом общероссийские показатели от томских отличаются. Так, в России самым кассовым фильмом в 2019 году стал «Король лев» (сборы свыше 2 млрд рублей), он же был самым популярным у зрителей.
В десятку фильмов вместо «Капитана Марвел» и «Оно-2» вошли «Аладдин» и «Человек-Паук: Вдали от дома».
В целом в 2019 году отечественное кино заработало на 11,3 % меньше, чем в 2018-м. Суммарные кассовые сборы всех российских фильмов составили 12,3 млрд рублей. Снижение в годовом результате произошло впервые с 2015 года. Кассовые сборы зарубежных картин по итогам года составили 43,2 млрд рублей.
«Т-34» рассказывает о танкисте Ивушкине, который, оказавшись в плену, планирует побег. Он собирает свой экипаж и на легендарной «тридцатьчетверке» бросает вызов немецким танковым асам во главе с Ягером.
В главных ролях: Александр Петров, Семен Трескунов, Антон Богданов, Ирина Старшенбаум.
Фильм получил смешанные и неоднозначные оценки. По данным агрегатора «Критиканство» — 5,5/10 (на основе 26 рецензий).
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?