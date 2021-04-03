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03 апреля,
2021
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Новости

Сына владельца стройфирмы «Сибиряк» этапировали из Геленджика в Красноярск

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Сына основателя крупной строительной компании «Сибиряк» Владимира Егорова Константина этапировали в Красноярск из Геленджика. Об этом сообщает ТАСС. Константина Егорова допрашивают по делу о мошенничестве при закупках оборудования для нового корпуса Красноярской краевой больницы. 

Задержание в аэропорту в Геленджике
Задержание в аэропорту в Геленджике
Фото: https://t.me/sidpolit/11970

Как пишет Тайга.Инфо, строительная компания «Сибиряк», которую возглавляет отец задержанного Владимир Егоров, упоминалась в связи с уголовным делом о реконструкции Красноярской краевой клинической больницы.


В 2018 году компания получила подряд на реконструкцию Красноярской краевой клинической больницы. Стоимость работ составила 3,77 млрд рублей. Поставку медоборудования для учреждения обошлась в 582,3 млн рублей.


Компания «Сибиряк» занималась строительством ряда объектов зимней Универсиады 2019 года в Красноярске.


По данным системы «Контур-Фокус», Константин Егоров участник более 15 компаний и возглавляет «Спортивную федерацию боулинга в Красноярском крае».

Связь Константина Егорова с компаниями
Связь Константина Егорова с компаниями

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