Сына владельца стройфирмы «Сибиряк» этапировали из Геленджика в Красноярск

Сына основателя крупной строительной компании «Сибиряк» Владимира Егорова Константина этапировали в Красноярск из Геленджика. Об этом сообщает ТАСС. Константина Егорова допрашивают по делу о мошенничестве при закупках оборудования для нового корпуса Красноярской краевой больницы.

Как пишет Тайга.Инфо, строительная компания «Сибиряк», которую возглавляет отец задержанного Владимир Егоров, упоминалась в связи с уголовным делом о реконструкции Красноярской краевой клинической больницы.





В 2018 году компания получила подряд на реконструкцию Красноярской краевой клинической больницы. Стоимость работ составила 3,77 млрд рублей. Поставку медоборудования для учреждения обошлась в 582,3 млн рублей.





Компания «Сибиряк» занималась строительством ряда объектов зимней Универсиады 2019 года в Красноярске.







По данным системы «Контур-Фокус», Константин Егоров участник более 15 компаний и возглавляет «Спортивную федерацию боулинга в Красноярском крае».