Сын сотрудника НКВД обвинил расследователя Дениса Карагодина в дискредитации имени своего отца

Сын сотрудника Новосибирского НКВД подал заявление в полицию на руководителя следственной группы «Расследование Карагодина» Дениса Карагодина. Он считает, что опубликованный на сайте Karagodin.org «профиль сотрудника НКВД» дискредитирует его отца.

Речь идет о кадровом сотруднике НКВД СССР – Митюшове Алексее Алексеевиче – инспекторе 8-го (учетного) отдела Управления НКВД по Новосибирской области СССР, принявшем участие в убийстве Карагодина Степана Ивановича. Подпись Митюшова Алексея стоит на акте расстрела Степана Ивановича Карагодина от 21 января 1938 года.

Как отмечается на сайте Karagodin.org, источником опубликованных в профиле сведений служат исключительно официальные документы Российской Федерации, законно полученные из ФСБ России, Военной прокуратуры, Министерства обороны, МВД, а также различных государственных муниципальных и политических архивов. Все сведения подтверждены соответствующими официальными документами Российской Федерации.





В свою очередь Денис Карагодин, отвечая на вопросы полицейских, сослался на 51 статью Конституции РФ, позволяющую не свидетельствовать против себя. Допрашивал Дениса Карагодина сотрудник отдела полиции №5 «Дзержинский» Управления МВД России по городу Новосибирску Д.И. Цечоев.