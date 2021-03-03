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03 марта,
2021
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Сын сотрудника НКВД обвинил расследователя Дениса Карагодина в дискредитации имени своего отца

ТВ2
ТВ2
44 минуты назад

Сын сотрудника Новосибирского НКВД подал заявление в полицию на руководителя следственной группы «Расследование Карагодина» Дениса Карагодина. Он считает, что опубликованный на сайте Karagodin.org «профиль сотрудника НКВД» дискредитирует его отца.

На фото Денис Карагодин
На фото Денис Карагодин

Речь идет о кадровом сотруднике НКВД СССР – Митюшове Алексее Алексеевиче – инспекторе 8-го (учетного) отдела Управления НКВД по Новосибирской области СССР, принявшем участие в убийстве Карагодина Степана Ивановича. Подпись Митюшова Алексея стоит на акте расстрела Степана Ивановича Карагодина от 21 января 1938 года.

Сын сотрудника НКВД обвинил расследователя Дениса Карагодина в дискредитации имени своего отца
Фото: karagodin.org

Как отмечается на сайте Karagodin.org, источником опубликованных в профиле сведений служат исключительно официальные документы Российской Федерации, законно полученные из ФСБ России, Военной прокуратуры, Министерства обороны, МВД, а также различных государственных муниципальных и политических архивов. Все сведения подтверждены соответствующими официальными документами Российской Федерации.


В свою очередь Денис Карагодин, отвечая на вопросы полицейских, сослался на 51 статью Конституции РФ, позволяющую не свидетельствовать против себя. Допрашивал Дениса Карагодина сотрудник отдела полиции №5 «Дзержинский» Управления МВД России по городу Новосибирску Д.И. Цечоев.

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