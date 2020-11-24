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24 ноября,
2020
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Сын российского бизнесмена получил от британской Елизаветы II титул «барона Сибири»

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Сын известного российского бизнесмена Александра Лебедева Евгений в Великобритании получил титул «барона Сибири» и стал членом британской палаты лордов, пишет РБК. 


Титул «Барон Лебедев из Хэмптона в лондонском районе Ричмонд-апон-Темза и Сибири в Российской Федерации» он получил от Елизаветы II. Он дает ему право пожизненно заседать в британской палате лордов.

Евгений Лебедев справа
Евгений Лебедев справа
Фото: kommersant.uk

На пост Евгения Лебедева, который с отцом владеет газетами The Evening Standart и The Independent, номинировал британский премьер-министр Борис Джонсон за участие в медиажизни королевства и благотворительность. Ранее он организовал акции, на которых собрал более £75 млн на защиту окружающей среды.


«Выступая вскоре после своего назначения, он заявил, что испытывает «большую гордость» за то, что стал первым пэром из России, и будет использовать свое положение для борьбы за свободу слова», — пишет The Evening Standart.


Отметим, Forbes в 2016 году  оценивал состояние отца — Александра Лебедева —  в порядка $400 млн. Закончил в том числе Академию внешней разведки и работал в КГБ, был депутатом Госдумы.



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