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20 апреля,
2021
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Свыше 70 тысяч доз вакцины «Спутник V» поступили в Томскую область

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Более 60 тысяч жителей Томской области прошли вакцинацию от COVID-19, сообщает пресс-служба обладминистрации. 


Первым компонентом вакцины «Спутник V» привились 61 151 человек,  36 655 жителей региона уже завершили иммунизацию, поставив два компонента. 


Более 28 тысяч вакцинированных – жители Томской области старше 60 лет. Из числа имеющих хронические заболевания прививку поставили 7,6 тысяч человек. Вакциной воспользовались 10,5 тысяч работников медицинских и образовательных организаций, социальной сферы, предприятий сферы обслуживания.


Томская область дополнительно получила еще 8400 доз вакцины, которые распределены в медицинские организации Томска и районов области, а также в Стрежевой. Таким образом, за весь период прививочной кампании в регион поступило 75 992 дозы вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V).

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