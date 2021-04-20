Свыше 70 тысяч доз вакцины «Спутник V» поступили в Томскую область

Более 60 тысяч жителей Томской области прошли вакцинацию от COVID-19, сообщает пресс-служба обладминистрации.





Первым компонентом вакцины «Спутник V» привились 61 151 человек, 36 655 жителей региона уже завершили иммунизацию, поставив два компонента.





Более 28 тысяч вакцинированных – жители Томской области старше 60 лет. Из числа имеющих хронические заболевания прививку поставили 7,6 тысяч человек. Вакциной воспользовались 10,5 тысяч работников медицинских и образовательных организаций, социальной сферы, предприятий сферы обслуживания.





Томская область дополнительно получила еще 8400 доз вакцины, которые распределены в медицинские организации Томска и районов области, а также в Стрежевой. Таким образом, за весь период прививочной кампании в регион поступило 75 992 дозы вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V).