Свыше 1200 предписаний выдано в Томске за плохую уборку снега с крыш

С начала года в Томске проверили состояния 3222 крыш — это жилые дома, дворы, магазины, торговые центры и пр. По итогам проверок инспекторы выдали 1249 предписаний нарушителям.
В Санитарной милиции отмечают, что собственники зданий обязаны обеспечить безопасность пешеходов и убрать снежные навесы и сосульки без предупреждений и уговоров. В противном случае их ждут штрафы до 100 тысяч рублей.
Так Департамент ЖКХ и госжилнадзора Томской области оштрафовал директора управляющей компании на 50 тыс. рублей за сход неубранного с крыши снега на несовершеннолетних томичей.
Инцидент произошел в Томске в конце 2020 года. В отношении директора УК, не убравшей снег с многоэтажки, прокуратура открыла административное дело по статье «Нарушение лицензионных требований при управлении многоквартирными домами». Директора УК признали виновным.
«Чтобы не допустить схода снега и наледи, руководители УК должны оперативно очистить крыши и козырьки многоквартирных домов — это их прямая обязанность, — подчеркнул замначальника регионального департамента ЖКХ и госжилнадзора Чингис Цыренжапов. — В противном случае директора нерадивых УК могут быть привлечены к предусмотренной законом ответственности».
3 февраля главам муниципальных образований и жилищно-коммунальным организациям поручили организовать работу по очистке кровель от снега с соблюдением всех мер безопасности, обратив особое внимание на большепролетные сооружения, социально значимые объекты.
6 февраля в Томске погиб мужчина, упав с крыши во время уборки снега. Он был без страховки. Прокуратура начала проверку.
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