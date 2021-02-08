Свыше 1200 предписаний выдано в Томске за плохую уборку снега с крыш

С начала года в Томске проверили состояния 3222 крыш — это жилые дома, дворы, магазины, торговые центры и пр. По итогам проверок инспекторы выдали 1249 предписаний нарушителям.

В Санитарной милиции отмечают, что собственники зданий обязаны обеспечить безопасность пешеходов и убрать снежные навесы и сосульки без предупреждений и уговоров. В противном случае их ждут штрафы до 100 тысяч рублей.





Так Департамент ЖКХ и госжилнадзора Томской области оштрафовал директора управляющей компании на 50 тыс. рублей за сход неубранного с крыши снега на несовершеннолетних томичей.





Инцидент произошел в Томске в конце 2020 года. В отношении директора УК, не убравшей снег с многоэтажки, прокуратура открыла административное дело по статье «Нарушение лицензионных требований при управлении многоквартирными домами». Директора УК признали виновным.





«Чтобы не допустить схода снега и наледи, руководители УК должны оперативно очистить крыши и козырьки многоквартирных домов — это их прямая обязанность, — подчеркнул замначальника регионального департамента ЖКХ и госжилнадзора Чингис Цыренжапов. — В противном случае директора нерадивых УК могут быть привлечены к предусмотренной законом ответственности».