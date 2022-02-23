Свыше 1500 человек подписали петицию против строительства Крапивинской ГЭС в Кузбассе

Больше 1,5 тыс. человек поддержали петицию против строительства Крапивинской ГЭС в Кемеровской области. Петиция опубликована на сайте Change.org.

В тексте петиции отмечается, что против ее строительства выступают многие эксперты.

«Все объяснения по целесообразности реализации данного долгостроя не выдерживают критики. Данный объект был остановлен в конце восьмидесятых годов по разным объективным обстоятельствам. Уже тогда вопрос по экологическим последствиям для Кузбасса (после образования водохранилища) был основным. Против выступали многие видные ученые-экологи, благодаря которым, было принято разумное решение: остановить строительство. К данному вопросу возвращались в 2012 году: вновь учёные, предыдущее руководство области и население пришли к единому решению, что данный проект не должен существовать», — говорится в обращении.

Они предполагают, что проект может понадобиться для создания алюминиевого завода РУСАЛа.

«В статье от журналистов пула областной администрации написано, что проект ищет инвесторов и одним из заинтересованных лиц является Олег Дерипаска, собственник компании Еn+. Тогда все встает на свои места окончательно. Это магнат российского алюминия, производство которого нуждается в большом количестве дешёвой энергии. Поэтому Олег Владимирович готов вкладываться в такие проекты. И разумно рядом с ГЭС поставить еще и алюминиевый заводик, корпусов так на 20−25».