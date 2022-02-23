Свыше 1500 человек подписали петицию против строительства Крапивинской ГЭС в Кузбассе

Больше 1,5 тыс. человек поддержали петицию против строительства Крапивинской ГЭС в Кемеровской области. Петиция опубликована на сайте Change.org.
В тексте петиции отмечается, что против ее строительства выступают многие эксперты.
«Все объяснения по целесообразности реализации данного долгостроя не выдерживают критики. Данный объект был остановлен в конце восьмидесятых годов по разным объективным обстоятельствам. Уже тогда вопрос по экологическим последствиям для Кузбасса (после образования водохранилища) был основным. Против выступали многие видные ученые-экологи, благодаря которым, было принято разумное решение: остановить строительство. К данному вопросу возвращались в 2012 году: вновь учёные, предыдущее руководство области и население пришли к единому решению, что данный проект не должен существовать», — говорится в обращении.
Они предполагают, что проект может понадобиться для создания алюминиевого завода РУСАЛа.
«В статье от журналистов пула областной администрации написано, что проект ищет инвесторов и одним из заинтересованных лиц является Олег Дерипаска, собственник компании Еn+. Тогда все встает на свои места окончательно. Это магнат российского алюминия, производство которого нуждается в большом количестве дешёвой энергии. Поэтому Олег Владимирович готов вкладываться в такие проекты. И разумно рядом с ГЭС поставить еще и алюминиевый заводик, корпусов так на 20−25».
Ранее мы рассказывали, что в 2020 году губернатор Кузбасса презентовал в Госдуме проект достройки ГЭС на Томи, эту идею поддержали, но нужно было найти инвесторов. В 2021 году стало известно, что власти региона подписали соглашение о сотрудничестве при достройке сразу с двумя крупными компаниями — РУСАЛ и РусГидро. Сейчас проект достройки готов, его составил институт из Санкт-Петербурга «Ленгидропроект». Проект проходит процедуру оценки воздействия на окружающую среду. В муниципалитетах Кемеровской области в феврале должны начаться общественные слушания по проекту. Местные активисты уже жаловались на то, что информация о слушаниях не доносится до населения должным образом, а в некоторые поселках слушания назначают на рабочее время.
Ученые гидрологи и экологи говорят о том, что проект недоработан и может быть опасным для жителей бассейна Томи, в том числе для томичей. В нем не учтены объемы воды в верхнем течении, не сделаны прогнозы прохождения ледохода ниже по течению, есть опасность возникновения заторов. Также из проекта непонятно, что будет с городами и селами ниже по течению, если плотину прорвет в результате землетрясения. Также экологи отмечают несоизмеримость затрат и экономической и энергетической выгодой от проекта. Мы подробно писали о недостатках проекта и опасностях строительства в материале: На Томи хотят достроить Крапивинскую ГЭС. О каких последствиях для природы и жителей бассейна говорят экологи и гидрологи. Против достройки выступил и экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев.
Первые публичные слушания по проекту достройки Крапивинской ГЭС прошли 21 февраля в селе Большая Талда Прокопьевского муниципального округа. Но представителей общественности, которые выступали против достройки и приехали за час до начала, не пустили в местный дом культуры. По итогу слушаний чиновники отметили, что «участники обсуждений единогласно признали общественные слушания о намеченной деятельности по завершению строительства Крапивинской ГЭС на реке Томь состоявшимися».