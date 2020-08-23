Добрые новости
23 августа,
2020
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Новости

Священника в Кузбассе оштрафовали за призыв выйти на акцию в поддержку Хабаровска

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В Кемерово священника протестантской церкви «Новое поколение» Андрея Матюжова оштрафовали по статье «организация несанкционированной акции» священнику. Суд решил, что пастор призывал кемеровчан выйти на акцию в поддержку протестующего Хабаровска.

Андрей Матюжов
Андрей Матюжов

Как рассказал Андрей Матюжов на своей странице в Facebook, протокол составили из-за видео, где он объяснял значение слова «идиот». На нем священник сказал, что так называют тех, кто не имеет гражданской позиции и призвал кемеровчан «выходить гулять» и «проявлять солидарность» с протестующими хабаровчанами.


Сам священник считает, что не совершал противозаконных действий, а доказательство по делу сфабриковали: сделали нарезку из разных видео, которые он записывал.


Андрей Матюжов намерен обжаловать приговор, обязывающий его выплатить 20 тысяч рублей штрафа. «Всегда и даже сейчас на суде я говорил, что я — христианин. Я не представляю никакую политическую партию, но даю христианскую оценку поступкам каждого человека. С христианской точки зрения, потому что христиане и многие люди хотели бы узнать мнение священника», - говорит он на видео.


Сергея Фургала избрали губернатором в 2018 году. На тех выборах Москва поддерживала единоросса Вячеслава Шпорта и победа Фургала рассматривалась как результат протестного голосования. 9 июля Фургал был задержан спецназом ФСБ России, а 10-го арестован в рамках  расследования дела об убийствах бизнесменов в 2004-2005 гг. Своей вины не признает. Сейчас временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края назначен депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев. После ареста Фургала во многих городах России, в том числе и в Томске, прошли протестные акции.


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