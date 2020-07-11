«Свободу»: в Хабаровске прошел многотысячный митинг в поддержку арестованного губернатора

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В Хабаровске десятки тысяч людей вышли в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. По оценкам местного УМВД, в митинге приняли участие до 12 тысяч человек. Жители города говорят, что к шествию присоединилось не менее 35 тысяч.

Главную площадь города перекрыли, но люди снесли ограждения. Дежурившая полиция митингующим не мешала. Сообщений о задержанных нет.

Жители города неоднократно скандировали «Свободу». Также звучали лозунги «Москва, уходи!», «Дальний Восток — наш», «Путина — в отставку» и «Путин— вор».

Акции в поддержку арестованного губернатора прошли и в других городах Приморского края — Находке, Комсомольске - на-Амуре, Амурске, Охотске и других.

Сергея Фургала задержали в Хабаровске утром 9 июля. По версии СК, он причастен к организации убийств и покушений на бизнесменов в 2004-2005 годах.

Сергей Фургал вину не признает. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал его до 9 сентября.