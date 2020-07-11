«Свободу»: в Хабаровске прошел многотысячный митинг в поддержку арестованного губернатора
В Хабаровске десятки тысяч людей вышли в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. По оценкам местного УМВД, в митинге приняли участие до 12 тысяч человек. Жители города говорят, что к шествию присоединилось не менее 35 тысяч.
Главную площадь города перекрыли, но люди снесли ограждения. Дежурившая полиция митингующим не мешала. Сообщений о задержанных нет.
Жители города неоднократно скандировали «Свободу». Также звучали лозунги «Москва, уходи!», «Дальний Восток — наш», «Путина — в отставку» и «Путин— вор».
Акции в поддержку арестованного губернатора прошли и в других городах Приморского края — Находке, Комсомольске - на-Амуре, Амурске, Охотске и других.
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Хабаровчане! Вы восторг и воодушевление! 👏🏼 митинг не против, но ЗА свободу, за человека. Хочется таким актом всеобщей солидарности рассказать всему миру, что выборы фэйк, свободы слова нет, люди боятся и смиряются с тоталитарной монархией с преспешниками на местах. Сегодня исторический день для города, каждый почувствовал себя частичкой чего-то большего, каждый имеет значение в возможности что-то изменить. Я честно не ожидала, такого количества людей😱 #хабаровск #свободуфургалу
Сергея Фургала задержали в Хабаровске утром 9 июля. По версии СК, он причастен к организации убийств и покушений на бизнесменов в 2004-2005 годах.
Сергей Фургал вину не признает. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал его до 9 сентября.
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Самый сильный эмоционально день. Это должен был испытать каждый,кто переживает и кого разрывает от несправедливости.сегодня я была свидетелем и участником этого события. #ямыфургал Горжусь своим городом.горжусь людьми,которые здесь живут.с вами ничего не страшно! Мы пришли на митинг,когда народу ещё было не так много и у меня сердце ёкнуло,когда через 10 минут в Центре появился весь город..сотрудникам правопорядка отдельная благодарность!они выполняли приказы и закрыли проходы на площадь,но ни разу не препятствовали людям отодвигать эти ограничители,никого не били и не заставляли удалиться.все было так,как должно было быть и даже больше! Если мы не ожидали,то ТАМ не ожидали подавно. Сил вам, @s.furgal ,весь регион с Вами!!! Хабаровск,ты лучший город на земле и люди у нас самые лучшие❤️ #свободуфургалу #москва #хабаровск #сергейфургал
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Горжусь земляками, что вышли на митинг в поддержку Фургала! Десятки тысяч человек! Но это не транслируется центральными новостными каналами (в отличие от кадров ареста губернатора) #нтв #орт #россия1 Вот такая она, #демократия , в государстве претендующим называться правовым #ямысергейфургал #хабаровск
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У НАРОДА ЕСТЬ СВОЙ ГОЛОС Фраза которая врезалась мне в мозг и не хочет выходить от слова совсем. И ведь действительно есть у нашего народа этот самый голос, когда вставали такой горой за одного лишь губернатора? А ещё у нас есть взаимопомощь, любовь друг к другу. Устал? Жарко? Солнышко печет? Возьми водички, охладись, неравнодушный человек с радостью даст тебе её. От людей веяло добротой и мечтой о справедливости, которая вряд ли восторжествует в отношении Сергея Ивановича.
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Да, пусть за каждым преступлением следует наказание! ⠀ ⠀ Но дело должна рассматривать не Москва❗️⠀ ⠀ Мы губернатора сами выбирали, и именно поэтому сегодня 20 тысяч человек вышли и высказали своё мнение❗️⠀ ⠀ Пусть наш край проводит расследование преступления, совершенного в нашем крае☝🏼☝🏼☝🏼⠀ ⠀ Никогда еще я не была свидетелем такой энергии в толпе, это была ярость, жажда справедливости и уверенность в собственной правоте✊🏻⠀ ⠀ Всё это не больше, чем политическая игра, но мы живем не в 90ых , чтобы вести её так грязно.⠀ ⠀ #свободуфургалу
Член ЛДПР Сергей Фургал стал губернатором Хабаровского края в 2018 году, победив во втором туре действующего главу региона, кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта.
В 1990-е годы Фургал работал врачом, а затем занялся бизнесом — был гендиректором компаний «Алькума» (торговля лесоматериалами) и «Миф-Хабаровск» (сбор лома черных металлов).
После ареста глава партии Владимир Жириновский заявил в Госдуме, что российские власти начали действовать «как при Сталине» и пригрозил выходом фракции из парламента.
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