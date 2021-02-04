«Синдикат-100» требует освободить главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова

30 января в Москве во время прогулки с сыном был задержан наш коллега, главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов. Силовики в бронежилетах (для задержания, очевидно, особо опасного преступника) ждали его в подъезде. Против журналиста составили протокол за «призывы к несогласованной акции 23 января. При этом Сергей Смирнов, получивший официальное предостережение до этой акции, 23 января был дома, что, разумеется, легко проверить. После прибытия адвокатов Смирнова отпустили домой с обязательством о явке в суд.

Поводом для составления протокола на главного Сергея Смирнова стал ретвит шутки о том, что он похож на лидера группы «Тараканы» Дмитрия Спирина. Суд по делу Сергея Смирнова прошел сегодня, третьего февраля. Журналист во время заседания говорил, что «в твиттере принято шутить» и что раньше его перепутали с рэпером Оксимироном, и с тех пор все шутят о его сходстве с разными музыкантами. «Я журналист, главный редактор, мне в принципе некорректно призывать к таким митингам. Я на них обычно и не хожу, потому что от меня меньше пользы, чем от других корреспондентов», — сказал он. В итоге Тверской районный суд Москвы назначил Сергею Смирнову административный арест сроком на 25 суток за повторное участие в несогласованной акции (ч. 8, ст. 20.2).





Редакция «Новой газеты» и «Синдикат-100» выражает свою поддержку Сергею и требует его немедленного освобождения, а также считает его задержание попыткой устрашения всех журналистов, освещающих внутреннюю политику России.





Редакция ТВ2 присоединяется к этому заявлению. Мы также требуем освобождения всех журналистов, задержанных в связи с акциями 23 и 31 января.