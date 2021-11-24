Свидетелям Иеговы* из Северска запросили реальные сроки

Прокуратура потребовала назначить реальные сроки Свидетелям Иеговы* из Северска Андрею Колесниченко и Евгению Коротуну. Их обвиняют в участии в деятельности экстремистской организации, сообщает Информационно-аналитический центр «Сова».

По данным центра, Андрею Колесниченко запросили 5 лет колонии общего режима за участие в деятельности северской общины свидетелей Иеговы*. Дело против него возбудили в марте этого года.

Евгения Коротуна, которого обвиняют в организации экстремистской деятельности, потребовали приговорить к 7 годам колонии. О возбуждении дела против него стало известно в июле прошлого года, следствие считает, что он руководил общиной свидетелей Иеговы* в Северске, зная о ее запрете. Группа лиц под его руководством якобы проводила «закрытые конспиративные собрания», распространяла «запрещенную литературу» и вела работу «по вербовке и вовлечению новых участников из числа жителей города Северска».

Подозреваемыми по этому делу проходят еще трое жителей Северска: Алексей Ершов, Андрей Ледяйкин и Сергей Белоусов, сроки для них пока не запрошены, северчанам может грозить от 2 до 6 лет лишения свободы. 17 ноября Северский городской суд (судья Светлана Чеботарева) приговорил к 4 годам условно 80-летнюю Елену Савельеву за разговоры о религиозных воззрениях свидетелей Иеговы*.

22 ноября во Владивостоке впервые оправдали последователя свидетелей Иеговы*. Суд посчитал, что местный житель Дмитрий Бармакин «реализовывал закрепленное Конституцией России право на свободу вероисповедания». В протоколе указано, что сама идеология свидетелей Иеговы* не признана в России экстремистской, а Библия не может признаваться экстремистским материалом. В октябре Верховный суд РФ постановил, что реализация права на свободу вероисповедания, в том числе с проведением богослужений и иных обрядов сама по себе не образует состава преступления, предусмотренного статьей 282.2 УК.

В 2019 году Октябрьский районный суд (судья Дмитрий Борисов) приговорил главу томской ячейки Свидетелей Иеговы* Сергея Климова к 6 годам колонии общего режима. Климова признали виновным в руководстве местной религиозной организацией, а также в том, что он проводил богослужения и призывал верующих порвать отношения с теми родственниками, которые не являются свидетелями Иеговы*.

*В 2017 году Верховный суд признал все религиозные организации свидетелей Иеговы* в России экстремистскими и ликвидировал их, после чего последователи этого религиозного движения стали подвергаться уголовному преследованию. По данным «Мемориала» (признан НКО, выполняющим функции «иностранного агента»), не менее 545 свидетелей Иеговы* преследуют по статье об организации деятельности религиозной организации, признанной экстремистской. Всего преследованию подверглось не менее 576 свидетелей Иеговы*.