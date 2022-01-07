Свежие данные по коронавирусу в Томской области: +119 новых случаев заражения

119 случаев заражения коронавирусом официально зафиксировали в Томской области. Выздоровели за сутки 439 человек. О новых летальных случаях не сообщается.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 62 756 человек, 52 078 пациентов выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 679 человек.

Уточним, в эту статистику не входит Северск. По данным на 7 января, в городе за все время выявили 17 430 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 16 982 человека.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом по регионам России выросло на 16 735. Вылечились 22 035 человек. Зафиксировано 787 летальных исходов. Впервые с 27 сентября 2021 года в стране зафиксировали менее 800 смертей из-за коронавируса за сутки.