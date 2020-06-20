Свежая статистика: 69 новых случаев коронавируса подтвердили в Томской области

В Томской области зарегистрировали за сутки еще 69 случаев заболевания COVID-19 — об этом сообщили в федеральном оперштабе. При этом за сутки выздоровело еще 29 человек.

Таким образом, за весь период в Томской области установлено 1667 случаев заболевания COVID-19, из них активных 874 (492 человека госпитализированы), выздоровевших 779, умерших 14. Как уточнил заместитель руководителя регионального оперштаба Иван Деев, у 33-х из 69 человек заболевание протекает бессимптомно, они изолированы под контролем медиков. 17 пациентов с признаками ОРВИ и 19 с пневмонией госпитализированы. В обсерваторах на 14-дневной самоизоляции находятся семь человек.

За весь период в России от коронавируса скончались 8 002 человека.

Всего в стране выявлено 576 952 заболевших.

За последние сутки в России выявлено 7 889 заболевших новой коронавирусной инфекцией.

Власти Томской области планируют развернуть дополнительный коечный фонд для госпитализации больных с коронавирусной инфекцией.





В Томской области до 23 июня сохраняется масочный режим. Власти региона призывают использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах (прежде всего в магазинах и общественном транспорте) и соблюдать социальную дистанцию.









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