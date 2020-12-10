Светодиодные фигуры установят на Белом озере и у ДК «Авангард»

Помимо светодиодных скульптур у ДК «Авангард» уже работает ледовый каток с пунктом проката, смонтированы две ледовые горки. В центре городка установлена 15-метровая искусственная ель.

«У «Авангарда» мы разместим шесть светодиодных снеговиков в разных формациях. Встречать гостей будут Дед Мороз и Снегурочка, которых установят на ледовых подиумах, но будут сделаны они из мишуры», — уточнила заместитель главы Октябрьского района Елена Сычева.

На Белом озере продолжается работа по оборудованию катка. Сейчас он работает в тестовом режиме.





«Лет пять площадь катка была в пределах 1000-1500 кв.м. В прошлом году мы заливали примерно половину озера. В этом году залили большую часть, оставили площадку для крещенских мероприятий. В целом, площадь катка — 12 тысяч квадратных метров. Я не могу судить, самый это большой каток в Томске или нет. Пусть население города оценит», — сказал глава Октябрьского района Сергей Лозовский.





Помимо катка на Белом озере оборудуют трехметровую фотозону в виде сердца, большую арку, поставят 11 светодиодных фигур, среди которых будут две «Феи», три больших светящихся шара.





«Мы стараемся уходить от ледовых фигур – это затратно и уже вчерашний день. Преходим на светящиеся фигуры», — отметил Лозовский.