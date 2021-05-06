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06 мая,
2021
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«Свет внутри»: театр «2+Ку» приглашает томичей на вечер музыки и литературы

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Полезная информация для тех, кому тоскливо и одиноко, несмотря на то, что за окошком месяц май. Театр «2+Ку» приглашает томичей на творческий вечер необычного формата. Актриса театра Ольга Горелова и томская писательница Леся Лукиных во второй раз представят публике музыкально-литературную композицию «Свет внутри — маяк, который всегда со мной». Тексты Леси и песни Ольги — собственные и других авторов — сложатся в один неспешный разговор: о человеке, о мире, о жизненных смыслах. 

Что вы делаете, когда душу, словно комнату темнота, обнимает печаль? Когда в сердце тишина или одиночество? Когда хотите тепла, а рядом нет никого, даже чтобы просто поговорить?— пишет в группе театра во Вконтакте Ольга Горелова. — У каждого свой ответ.
У каждого свой мир и своя Вселенная. Свое место силы. Но так или иначе, в темноте или в печали мы ведем внутренний тихий диалог. С кем? Кто-то с Богом. Кто-то с Мирозданием. Кто-то с природой. Все мы тянемся к чему-то большему, чего не можем объяснить. К чему-то, что может вывести нас из темноты. К чему-то, что станет маяком в бурю, на свет которого мы будем идти потом всю жизнь, сохраняя его внутри, и раздаривая окружающим. И мы хотим поделиться нашим светом с миром вокруг. Приходите греться и разговаривать в театр «2+Ку»...

Делиться внутренним светом со всеми желающими Ольга Горелова и Леся Лукиных будут 7 мая в 18.00 в театре «2+Ку». Телефон для справок: 8 952 809 96 90.

«Свет внутри»: театр «2+Ку» приглашает томичей на вечер музыки и литературы

Ну, а в последние дни майских праздников (8, 9,10 мая) театр «2+Ку» ждет родителей вместе с детьми — на постановки «Про ежика», «Соло для медвежонка», «Он живой и светится», «Чемодан для моря», «Как исполняются желания» и теневой спектакль «Ежик и медвежонок».

Ксения Синегубова рассказывает историю "Как исполняются желания"
Ксения Синегубова рассказывает историю "Как исполняются желания"
Фото: театр "2+ку"

Театральная афиша, которую можно посмотреть здесь, поможет выбрать время, когда побывать в гостях у сказки.

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