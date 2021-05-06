«Свет внутри»: театр «2+Ку» приглашает томичей на вечер музыки и литературы

Что вы делаете, когда душу, словно комнату темнота, обнимает печаль? Когда в сердце тишина или одиночество? Когда хотите тепла, а рядом нет никого, даже чтобы просто поговорить?— пишет в группе театра во Вконтакте Ольга Горелова. — У каждого свой ответ.

У каждого свой мир и своя Вселенная. Свое место силы. Но так или иначе, в темноте или в печали мы ведем внутренний тихий диалог. С кем? Кто-то с Богом. Кто-то с Мирозданием. Кто-то с природой. Все мы тянемся к чему-то большему, чего не можем объяснить. К чему-то, что может вывести нас из темноты. К чему-то, что станет маяком в бурю, на свет которого мы будем идти потом всю жизнь, сохраняя его внутри, и раздаривая окружающим. И мы хотим поделиться нашим светом с миром вокруг. Приходите греться и разговаривать в театр «2+Ку»...