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09 ноября,
2020
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Свет отключат в понедельник в домах на 19 улицах Томска

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В понедельник, 9 ноября, свет отключат в дома на 19 улицах Томска. О плановом отключении предупреждает компания «Горсети».

Свет отключат в понедельник в домах на 19 улицах Томска

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет в некоторых домах по Костромской, Степановской, Тояновской, Костромской и по другим улицам.


С 9:00 до 10:00 света не будет в домах на улице Березовой, с 9:00 до 16:30 – на улицах Розы Люксембург и Большой Подгорной, а также в переулках Карповском и Красном.


С 9:00 до 17:00 без электричества останутся дома на улицах Осипова, Степановской, Тояновской, Морской, Братской, Вилюйской, Костромской, Макарова и Зведной.


С 10:10 до 11:200 свет отключат на Елизаровых и Пушкина, с 13:00 до 17:00 – на улицах Континентальной и Мокрушина.


Подробный список адресов можно увидеть на сайте «Горсетей».

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