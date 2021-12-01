Связь 4G появилась в поселках на севере Томской области

Голосовая связь и скоростной мобильный интернет появились в поселках Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, расположенных в Томской области. Так связь 4G от МТС появилась на территории поселков Ягодное и Сайга (Верхнекетский район), Тунгусово (Молчановский район), а также на участке автодороги от Томска до Белого Яра.

«Развивать связь в таких районах — это всегда вызов из-за больших расстояний и часто плохих дорог. Но опыт работы в экстремальных условиях у нас есть! (Недаром, наша связь есть и в Антарктиде, и на Эльбрусе). И на томском севере нас очень ждали, а значит, мы подвести не могли. И теперь жители отдаленных поселков могут пользоваться интернетом МТС, а также передвигаться по экстремальным зимним дорогам с бОльшей безопасностью и комфортном», — написала на своей странице в Facebook директор томского филиала компании Марина Фещенко.

Установка нового телеком-оборудования позволила обеспечить высокоскоростным мобильным интернетом МТС порядка 2500 человек, среди которых есть и эвенки — основные представители коренных сибирских народов.

Теперь жители поселков обеспечены голосовой связью и мобильным интернетом МТС: они могут связаться с родными, со службами экстренного реагирования, пользоваться госуслугами. А также переписываться с друзьями или близкими через мессенджеры, узнавать последние новости через интернет.