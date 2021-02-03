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03 февраля,
2021
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Суперкомпьютер ТГУ помогает находить в соцсетях жертв домашнего насилия

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

ТГУ и ВятГУ будут искать жертв супружеского насилия через интернет. В рамках проекта платформы PolyAnalyst на базе суперкомпьютера ТГУ Cyberia будут исследованы обращения и комментарии в соцсети, что больше узнать о специфике супружеского насилия, его видах и формах, а также масштабах распространения, пишет пресс-служба вуза.

Суперкомпьютер ТГУ помогает находить в соцсетях жертв домашнего насилия

Сотрудники центра прикладного анализа больших данных ТГУ помогли коллегам из Кировской области со сбором данных из соцсетей,  их обработкой и извлечением конкретной информации, которая интересует исследователей. Это дало возможность не только проанализировать, но и применить их на практике. Из всего потока сообщений о насилии были выделены слова, связанные с просьбами реальных жертв о помощи: «помогите», «спасите», «караул», «поддержите», «прошу совета», «прошу помощи», «больше не могу терпеть».


«Сбор информации шел в соцсетях, в блогах и микроблогах, в интернет-СМИ, на форумах, в YouTube и на тематических порталах на протяжении года. Но надо понимать, что в Сети собирается большое количество информационного «мусора», так что данные нужно фильтровать. Вручную это сделать, по сути, невозможно, поэтому такая работа ведется в автоматическом режиме с использованием программных инструментов наших партнеров. Полученные данные мы передавали в ВятГУ, где велись анализ и описание результатов», — приводит пресс-служба слова руководителя направления текстовой аналитики Центра прикладного анализа больших данных ТГУ Евгений Петров.


Согласно полученным данным, основной формой насилия, о котором люди пишут в соцсетях, стало физическое насилие (81%), на втором месте – психологическое (15%). Сексуальное и экономическое насилие составляют менее 5% от всех релевантных сообщений.  При этом женщины чаще являются жертвами насилия (72%), 28% пострадавших — мужчины. В тех случаях, когда жертвой выступает мужчина, то чаще речь идет о смешанной форме насилия, когда женщина ответила на мужское насилие.


Отмечается, что вместе ВятГУ и ТГУ начали в декабре 2019 года во время проведения ТГУ «Школы прикладного анализа данных» в Москве.  После школы ВятГУ решил принять решение работать с проектом, направленным на оценку эффективности деятельности онлайн-сообществ по поддержке жертв супружеского насилия.


Кроме того, результатом совместной работы двух вузов и Центра социально-психологической помощи стала поддержанная Фондом Потанина заявка на создание нового сайта и чат-бота для сбора первичного анамнеза и оказания помощи людям из отдаленных районов Кировской области. Так начал работать умный помощник «Лада».


В свою очередь, проректор по развитию на основе анализа данных ВятГУ Екатерина Митягина рассказала, что за год вручную и автоматически обработали 133 000 сообщений.


«Создан первый русскоязычный корпус о супружеском насилии. При поддержке ТГУ и компании «Мегапьютер Интеллижденс» произведена обработка данных, определены основные формы и виды насилия, типы абьюзеров, — добавляет Екатерина Митягина.

 

В планах у вузов создать автоматический поиск жертв насилия в социальных сетях и предложение им помощи.

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