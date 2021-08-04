Сумма средств на эскроу-счетах в банке «Открытие» превысила 100 миллиардов рублей

За первые шесть месяцев 2021 года участники долевого строительства открыли в банке «Открытие» 10,3 тысячи счетов эскроу на общую сумму 51 миллиард рублей. Это близко к результатам за весь прошлый год.

По данным аналитического портала НАШ.ДОМ.РФ, «Открытие» занимает 4 место по числу выданных кредитов с расчетами по эскроу-счетам. Банк финансирует 122 застройщика, общая площадь кредитуемых проектов составляет 3,1 миллиона квадратных метров.

«Кредитование жилищного строительства – одно из приоритетных направлений деятельности банка «Открытие». У нас широкая продуктовая линейка, отвечающая потребностям застройщиков на всех этапах реализации проекта. Банк обладает одной из лучших на рынке экспертиз в части финансирования строительства жилья. Гибкость подходов помогает нам выстраивать партнерские отношения как с крупнейшими девелоперскими группами, так и с региональными игроками. С 2019 года банк профинансировал более 240 строек в 36 регионах с зачислением средств на счета эскроу. Часть объектов уже достроена и введена в эксплуатацию, было раскрыто 4,5 тысяч счетов – эти дольщики получили свои квартиры», – рассказала старший вице-президент, директор департамента по работе с клиентами корпоративного и инвестиционного блока банка «Открытие» Екатерина Чиркова.

Количество счетов эскроу, открытых в банке на конец июня 2021 года, превысило 21 тысячу. За первое полугодие этот показатель практически удвоился — по итогам 2020 года в банке было открыто 11 тысяч счетов. Общий объем средств, размещенных на таких счетах в банке "Открытие", превысил 100 миллиардов рублей. С начала года этот показатель вырос на 95%.

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