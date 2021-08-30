Сумку с 50 миллионами рублей отобрали неизвестные у 23-летнего студента из Томска

В конце прошлой недели в центре Новосибирска возле бизнес-центра «Антарес» неизвестные похитили у томского студента сумку с 50 миллионами рублей. Об этом сообщает НГС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

23-летний житель Томска припарковался на своем автомобиле «Рено» возле новосибирского бизнес-центра на Коммунистической, 6. К нему подошли двое неизвестных и прыснули из газового баллончика в лицо неустановленный газ. Затем они вырвали из машины сумку с 50 миллионами рублей и скрылись на «Тойоте» в неизвестном направлении, сообщает НГС.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж в особо крупном размере, совершенный организованной группой)», — добавляет источник издания.

В бизнес-центре «Антарес» сотрудница на вопрос о происшествии на их парковке пояснила, что слышала о происшествии, но деталей не знает. В пресс-службах МВД и СК по Новосибирской области новость не комментируют.