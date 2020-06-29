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29 июня,
2020
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Новости

Сухие грозы стали причиной 11 лесных пожаров в Томской области

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

11 возгораний зафиксировали диспетчеры в Верхнекетском, Улу-Юльском и Кривошеинском лесничествах. Причиной пожаров послужили лесные грозы, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Сухие грозы стали причиной 11 лесных пожаров в Томской области

За выходные потушили три пожара в Верхнекетском районе и один в Первомайском (Улу-Юльское лесничество). Локализовано пять возгораний (в Верхнекетском и Первомайском районах). В настоящее время лес продолжает гореть в Кривошеинском и Первомайском районах.


На тушении пожаров задействованы 77 сотрудников Томского, Верхнекетского, Колпашевского, Батуринского авиаотделений, а также Верхнекетской и Кривошеинской пожарно-химических станций, в распоряжении которых 13 единиц техники.


На территории Томской области установился средний класс пожарной опасности — 2,6.


Всего с начала 2020 года на территории Томской области ликвидировано 106 лесных пожаров на общей площади около 1,7 тыс. га. В течение первых суток потушено 96 возгораний.


В случае обнаружения лесного пожара следует звонить по номеру Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства «Прямая линия лесной охраны» – 8-800-100-94-00.

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