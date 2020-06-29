Сухие грозы стали причиной 11 лесных пожаров в Томской области

За выходные потушили три пожара в Верхнекетском районе и один в Первомайском (Улу-Юльское лесничество). Локализовано пять возгораний (в Верхнекетском и Первомайском районах). В настоящее время лес продолжает гореть в Кривошеинском и Первомайском районах.





На тушении пожаров задействованы 77 сотрудников Томского, Верхнекетского, Колпашевского, Батуринского авиаотделений, а также Верхнекетской и Кривошеинской пожарно-химических станций, в распоряжении которых 13 единиц техники.





На территории Томской области установился средний класс пожарной опасности — 2,6.





Всего с начала 2020 года на территории Томской области ликвидировано 106 лесных пожаров на общей площади около 1,7 тыс. га. В течение первых суток потушено 96 возгораний.





В случае обнаружения лесного пожара следует звонить по номеру Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства «Прямая линия лесной охраны» – 8-800-100-94-00.