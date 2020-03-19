Суды Томской области переходят на ограниченный режим работы

Суды Томской области и всей России переходят на особый режим работы из-за пандемии коронавируса и будут рассматривать только некоторые категории дел. Будет приостановлен и личный прием граждан. Постановление вступает в силу с сегодняшнего дня, 19 марта, и по 10 апреля 2020 года.

На сайте облсуда говорится, что теперь подачу документов можно осуществлять только в электронном виде (посредством заполнения специальной формы, размещенной на официальных сайтах судов в сети Интернет, или по электронной почте) либо с использованием почтовой связи.





Рассматривать суды будут лишь следующие категории дел: в порядке приказного производства, в порядке упрощенного (письменного) производства, об избрании меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке недееспособным, и некоторые другие.





К участию в судебное заседание будут допускать лишь участников процесса. Иным лицам (слушателям, родственникам и т. п.) вход в здания судов воспрещен.





Арбитражный суд просит ограничить, а по возможности исключить ознакомление с материалами судебных дел в бумажном виде непосредственно в зданиях суда. Просьба опубликована на сайте суда.





«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией предпочтительным способом подачи документов в Арбитражный суд Томской области в настоящее время является сервис «Мой арбитр» либо направление документов посредством почтовой связи. Также просим ограничить, а по возможности исключить ознакомление с материалами судебных дел в бумажном виде непосредственно в зданиях суда.





С этой целью и для улучшения условий реализации прав заинтересованных лиц на ознакомление с материалами дела с 23 марта 2020 года Арбитражный суд Томской области подключается к пилотному проекту по ознакомлению в тестовом режиме с материалами судебных дел в электронном виде на базе сервисов «Картотека арбитражных дел» и «Мой арбитр».