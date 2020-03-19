Добрые новости
19 марта,
2020
Новости

Суды Томской области переходят на ограниченный режим работы

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Суды Томской области и всей России переходят на особый режим работы из-за пандемии коронавируса и будут рассматривать только некоторые категории дел. Будет  приостановлен и личный прием граждан. Постановление вступает в силу с сегодняшнего дня, 19 марта, и по 10 апреля 2020 года.

На сайте облсуда говорится, что теперь подачу документов можно осуществлять только в электронном виде (посредством заполнения специальной формы, размещенной на официальных сайтах судов в сети Интернет, или по электронной почте) либо с использованием почтовой связи.


Рассматривать суды будут лишь следующие категории дел: в порядке приказного производства,  в порядке упрощенного (письменного) производства, об избрании меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке недееспособным, и некоторые другие.


К участию в судебное заседание будут допускать лишь участников процесса. Иным лицам (слушателям, родственникам и т. п.) вход в здания судов воспрещен.


Арбитражный суд просит ограничить, а по возможности исключить ознакомление с материалами судебных дел в бумажном виде непосредственно в зданиях суда. Просьба опубликована на сайте суда.


«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией предпочтительным способом подачи документов в Арбитражный суд Томской области в настоящее время является сервис «Мой арбитр» либо направление документов посредством почтовой связи. Также просим ограничить, а по возможности исключить ознакомление с материалами судебных дел в бумажном виде непосредственно в зданиях суда.


С этой целью и для улучшения условий реализации прав заинтересованных лиц на ознакомление с материалами дела с 23 марта 2020 года Арбитражный суд Томской области подключается к пилотному проекту по ознакомлению в тестовом режиме с материалами судебных дел в электронном виде на базе сервисов «Картотека арбитражных дел» и «Мой арбитр».

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.