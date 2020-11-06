Судебные приставы оштрафовали коллекторов за неправомерное поведение

Отмечается, что представители первого на протяжении нескольких месяцев звонили и направляли должнику сообщения с требованием оплатить кредит. Отступления от норм заключались в превышении частоты взаимодействия посредством телефонных звонков. Кроме того, сотрудники организации без согласия должника общались подобным образом с третьим лицом (его матерью), не имеющим отношения к займу.







В ходе проверки сотрудники управления возбудили административное дело по факту нарушения требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ. Изучив обстоятельства дела, Арбитражный суд Томской области вынес решение о привлечении организации к административной ответственности. На юридическое лицо наложен штраф в размере 50 тысяч рублей.





«Жалоба на действия другой организации поступила в Управление от гражданки, не имеющей отношения к долгу, который с нее пытались взыскать коллекторы. Томичка является клиентом одного из банков, но не должником. Между тем из ООО, которому банк поручил осуществлять взаимодействие с должником, стали поступать звонки с требованием погашения кредита. Позже выяснилось, что гражданка является полной тезкой женщины, проживающей в Рязани и также являющейся клиентом банка. Тем не менее коллекторы проигнорировали данную информацию и продолжали взаимодействовать с двойником из Томска, нарушая порядок частоты звонков и смс-сообщений», — говорится в сообщении.





В отношении этой организации также был составлен административный протокол. И наложен штраф в размере 50 тысяч рублей.

В пресс-службе областного УФССП России добавили, что по итогам 10 месяцев 2020 года по результатам рассмотрения судами дел об административных правонарушениях к ответственности привлечены 15 организаций на общую сумму 600 тысяч рублей.

