Судебные приставы арестовали дом на Киевской,1: новые подробности долгостроя

Судебные приставы арестовали долгострой на Киевской, 1 в Томске как объект незавершенного строительства за долги перед Горсетями ЖСК «Набережный». Об этом сообщает в своем телеграм-канале спикер гордумы Чингис Акатаев.

Сегодня состоялась встреча с участием руководителя управления Росреестра по Томской области Елены Золотковой, руководителя Госстройнадзора Томской области Андрея Пацукова, застройщика - Шабана Байрамова, заместителя начальника департамента архитектуры и градостроительства мэрии Сергея Чикова, представителей прокуратуры и службы судебных приставов.

«Сейчас две основные проблемы, — пишет Чингис Акатаев. — Первая - постановление о вводе в эксплуатацию, которое мэрия подписала в прошлом году, с техпланом на 30 300 кв. метров. Как все мы помним, после пересчета кадастровым инженером новый технический план составлен на 31 500 квадратов. Не сходится, соответственно постановка на кадастровый учет пока невозможна. Ну и второе, как я уже сказал, сегодня неожиданно выяснилось, что на доме долги и ведется исполнительное производство. Этот факт накладывает запрет на распоряжение имуществом».

По словам депутата гордумы, первую проблему администрация постарается решить.

«По поводу долгов. В несколько раз выросла цена за технологическое подключение дома. Например, долг только перед Горсетями 15,5 млн руб. Но здесь, нужно понимать, что задолженность у ЖСК, а не у собственников. Для самих же собственников, которые внесли деньги, запрет на регистрационные действия должен быть снят, и они смогут поставить свои квартиры на кадастровый учет. Ограничения останутся только на нежилые и технологические помещения. Но даже в этом случае, это судебное производство не в отношении всего дома, и дом также можно будет поставить на кадастровый учет. Для этого нужно провести собрание пайщиков, чтобы уточнить кто и сколько заплатил», — пишет Чингис Акатаев.