Судебные приставы арестовали дом на Киевской,1: новые подробности долгостроя
Судебные приставы арестовали долгострой на Киевской, 1 в Томске как объект незавершенного строительства за долги перед Горсетями ЖСК «Набережный». Об этом сообщает в своем телеграм-канале спикер гордумы Чингис Акатаев.
Сегодня состоялась встреча с участием руководителя управления Росреестра по Томской области Елены Золотковой, руководителя Госстройнадзора Томской области Андрея Пацукова, застройщика - Шабана Байрамова, заместителя начальника департамента архитектуры и градостроительства мэрии Сергея Чикова, представителей прокуратуры и службы судебных приставов.
«Сейчас две основные проблемы, — пишет Чингис Акатаев. — Первая - постановление о вводе в эксплуатацию, которое мэрия подписала в прошлом году, с техпланом на 30 300 кв. метров. Как все мы помним, после пересчета кадастровым инженером новый технический план составлен на 31 500 квадратов. Не сходится, соответственно постановка на кадастровый учет пока невозможна. Ну и второе, как я уже сказал, сегодня неожиданно выяснилось, что на доме долги и ведется исполнительное производство. Этот факт накладывает запрет на распоряжение имуществом».
По словам депутата гордумы, первую проблему администрация постарается решить.
«По поводу долгов. В несколько раз выросла цена за технологическое подключение дома. Например, долг только перед Горсетями 15,5 млн руб. Но здесь, нужно понимать, что задолженность у ЖСК, а не у собственников. Для самих же собственников, которые внесли деньги, запрет на регистрационные действия должен быть снят, и они смогут поставить свои квартиры на кадастровый учет. Ограничения останутся только на нежилые и технологические помещения. Но даже в этом случае, это судебное производство не в отношении всего дома, и дом также можно будет поставить на кадастровый учет. Для этого нужно провести собрание пайщиков, чтобы уточнить кто и сколько заплатил», — пишет Чингис Акатаев.
Пару дней назад Росреестр вновь вернул застройщику документацию по Киевской 1. Владельцы квартир в этом доме почти месяц выходят на пикеты с требованием поставить дом на кадастровый учет.
Руководитель Управления Росреестра по Томской области Елена Золоткова тоже считает, что сейчас имеются две основные причины, «препятствующие осуществлению государственного кадастрового учета: противоречивые сведения относительно этажности объекта в представленной технической документации, технический план объекта по площади не соответствует разрешению на ввод в эксплуатацию и наличие запретов на осуществление учетно-регистрационных действий».
По информации Росреестра, всем участникам встречи предложили объединить усилия для устранения названных причин, поскольку с постановкой на кадастровый учет разрешатся проблемы обманутых дольщиков.
Строительство дома на Киевской, 1 началось в 2011 году. Планировалось, что дом будет сдан в декабре 2014 года, но не случилось. Дом стал долгостроем, хотя официально в проблемных реестрах не числился. Покупатели жаловались, что поэтому не могут считаться обманутыми дольщиками, а директор строительной компании Шабан Байрамов обещал все доделать.
Подробно ситуацию в доме мы описывали в материале
«Дом не сдан и непригоден к жилью»: почему дом на Киевской, 1 десять лет стоит без жильцов