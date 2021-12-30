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Судья начал зачитывать приговор мэру Томска Ивану Кляйну. Фото

ТВ2 ТВ2

Судья Советского районного суда Николай Хабаров начал зачитывать приговор по делу Ивана Кляйна. Поддержать мэра Томска к зданию суда пришли несколько сотен человек, сообщает журналист ТВ2 с места событий. 

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По версии следствия, Иван Кляйн с июня 2016 года по май 2017 года, действуя в интересах «Томского пива», отклонил заявление собственника земли на Мокрушина об изменении вида территориальной зоны. Также Кляйн, по утверждению следователей, дал подчиненным указание внести в геоинформационную систему «ГеоКад» недостоверные сведения о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны у завода «Томское пиво».

«Данные действия привели к ограничению права заявителя на использование его земельного участка по планируемому назначению. Сумма нанесенного ему ущерба составила не менее 11 млн рублей», — подчеркивают в пресс-службе прокуратуры.

Другой эпизод дела связан с тем, что с января 2015 года по апрель 2016 года Иван Кляйн дал указание обеспечить предоставление его дочери муниципального земельного участка без проведения торгов, а также подписал необходимое для этого постановление, говорит прокуратура. Также ведомство утверждает, что с октября 2013 года по ноябрь 2020 года Иван Кляйн «осуществлял контроль за деятельностью ОАО «Томское пиво», планировал общие направления работы данной организации, давал указания ее сотрудникам, принимал управленческие решения в ее интересах, а также в силу занимаемой должности осуществлял покровительство, создавая благоприятные условия для деятельности общества».

Иван Кляйн не признает свою вину. Он неоднократно подчеркивал, что действовал исключительно в интересах томичей и не нарушал законы. Адвокаты арестованного мэра отмечали, что показания уголовного дела строятся на словах Анны Подгорной (Касперович), которая занимала должность заммэра по архитектуре и строительству. Ранее ее условно осудили по статье «Превышение должностных полномочий».​

Обвинитель в рамках прений просит наказание в виде пяти лет лишения свободы. Также он просит назначить дополнительное наказание в виде запрета занимать должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления сроком на три года. Адвокаты настаивают на оправдании. 

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