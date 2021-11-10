Суд взыскал с омских оппозиционеров 450 тысяч за работу полиции на митинге 23 января

Ленинский районный суд Омска удовлетворил иск полиции в отношении оппозиционеров, которых признали организаторами митинга в поддержку политика Алексея Навального 23 января. Четверо активистов должны будут выплатить 450 тысяч рублей за работу силовиков на акции протеста, сообщает «Апология».

Иск полиция подавала к экс-координаторке омского штаба Навального* Ольге Картавцевой, бывшему сотруднику штаба Даниилу Чебыкину, экоактивисту Ричарду-Роману Кингу и тиктокеру Виталию Шипицину. Активисты будут обжаловать приговор, но Даниил Чебыкин уже объявил о сборе средств на выплату компенсации расходов полиции.

«Разумеется, это решение суда сугубо политическое и ни о каком «реальном» ущербе просто не может быть речи — полиция в любом случае получает деньги бюджета, который формируется с наших налогов», — отметили в Омском гражданском объединении, куда входят Кинг и Чебыкин.

В середине октября тот же суд взыскал с Даниила Чебыкина и активиста Никиты Константинова 1,5 млн рублей за работу силовиков на митинге, прошедшем 31 января.

Напомним, в конце января по всей России проходили митинги в поддержку политика Алексея Навального, который вернулся в страну после отравления и был задержан в аэропорту. По данным «ОВД-Инфо», на акции 23 января силовики задержали более 4 тысяч человек, во время протестов 31 января — более 5,5 тысяч.

После этого в нескольких городах полиция подала иски против организаторов акций, потребовав возместить расходы на работу в выходные дни. Так, в Кирове, Уфе, Омске, Пензе и Ярославле суды взыскали с активистов суммарно более 5,8 млн рублей. Аналогичные иски к оппозиционерам подали в Новосибирске (там полиция требует компенсацию в 5,8 млн за две протестные акции) и Кемерове (местные полицейские оценили свои расходы в 700 тысяч).

*Штабы Навального внесены Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму, 30 апреля 2021 года

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